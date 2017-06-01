「港漂」眼中的中港關係　（張岱鼎）

二○一二年是香港歷史上不尋常的一年，那一年的九月國民教育課程風波正愈演愈烈，我也夾着行李獨自一人從北京乘火車來到了香港。後來回顧這二十年的社會變遷，加上同之前來港的師兄師姐的交流，我感覺二○一二年是香港社會的一個分水嶺，之後香港出現了新的思潮與社會輿論，人心似乎也與深圳河北岸的土地越來越遠。身處這個日新月異的時代，我開始對身邊的事物和香港的歷史及發展感興趣。作為一位來港五年的「港漂」，透過與身邊香港人的接觸，我發現從不同的角度觀察各方的行為會有不同的解釋，希望在此嘗試用簡短的文字描述我眼中的香港和香港人。

陌生的北方來客

作為傳統意義上的北方人，來到香港之後不僅要適應當地多肉少菜的飲食，還要應對潮濕的氣候和夏天室內寒風刺骨的冷氣，南方的同學和我相比就適應得更快。然而，在香港人的心中，深圳河以北的來客則被統一的視為內地人、大陸人，或者中國人。一九九七年前，香港與內地的人員往來一直處於一個比較低的水平。香港人可以自由出入中國，而中國人來香港則需要繁複的手續以及諸多限制。當時的港英政府為了港人跨境婚姻的團聚需要，與中國政府商議了「單程證」的配額，最後依港英當局的要求名額上限被確定在每日一百五十人。回歸之後該機制得以延續，也是唯一不經由特區入境事務處決定的移民方式。因此在回歸之前的香港街頭並不會見到很多陌生的北方來客。

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（作者為香港大學政治與公共行政學系碩士研究生、內地生。）

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