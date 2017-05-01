一九六七年的新聞自由　（周　奕）

世界上沒有絕對的自由，只有相對的自由，新聞自由也是一樣，其尺度寬緊視乎政治氣候與社會環境而定。現在的新聞工作者偶爾會說新聞自由受到束縛，或者說經常要自我審查，聽罷不覺啞然失笑曰：爾輩簡直對過去的事情一無所知。在這裏先說一個小故事。

一九六六年三月，英女皇的親妹瑪嘉烈公主官式訪問香港，《明報》刊登官方通告時，斗大的標題「打砲廿一響，送御妹過海」引起一場小風波。明報的負責人被港府新聞處召去問話。「打砲」這句廣東話是怎麼意思大家都明，至於「過海」則要用台山話來讀了。這則標題諧謔而帶有不敬，結果以該位港聞編輯「自行辭職」悄悄了結。

由此可見，當時採寫編都要小心翼翼，達官貴人得罪不得，對富商巨賈也要小心，既免影響報社的廣告收入，亦不希望收到律師信，當年收到一封律師信已是一件大事情。

沒有下戰書的惡鬥

一九六六年五月，香港人造花廠工潮發展為警方暴力鎮壓，跟着頒布一個個緊急法令：禁止非法集會、禁止遊行、禁止示威、禁止使用擴音器、禁止張貼煽動性標語……政治氣氛陡變，不要說什麼新聞自由，連記者、報社（主要是反對港英暴力鎮壓的左派報社和記者）都成為被鎮壓的對象。

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（作者為《文匯報》前記者，「六七事件」期間為「各界鬥委會」委員。）

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