一位奇女子的啟示（潘耀明）

香港著名歌唱家費明儀逝世，是在二○一七年伊始。我趕緊找周凡夫先生寫了一篇文章悼念她。

費明儀是一位奇女子。這與她的出身沒有關係─她的父親費穆是中國著名進步電影導演，二叔費彝民是《大公報》已故社長、中共的大紅人。

費明儀的人生道路卻是與父輩逆線而行的。她不顧費公─費彝民的反對，下嫁曾做過大地主、四代基督徒的許家；為追求自己的音樂事業，到歐州留學，學有所成，毅然返香港相夫教子，兼成立自己的合唱團。

一九六六年，在「全國山河一片紅」的文革年代，她冒着被冠上「投奔自由」的惡名，前往台灣表演，以優美的歌聲打動寶島的聽眾，以深濃的同胞情，解除了台灣當局對有「匪共」嫌疑的戒心。

在台灣國民黨「臨時勘亂條例」白色恐怖的巨大陰影下─那個年代，哪怕連攜帶一本新文學作品入台，都會被扣以「通匪」罪名而被緝捕；在滴水不漏的恢恢危網之下，她這個揹負「中共背景」的歌唱家卻「在台灣《聯合報》主辦下，在台北、台中及高雄舉行了四場個人獨唱音樂會。」①獲得熱烈歡迎，真是匪夷所思！

她之能率性而行，無他，首先是她生活在這個有「世界文化之窗」的自由的香港；還有，她的細胞裏不沾政治的邊，堅守文化的中性價值。她，一個弱女子，以摰誠的藝術熱情，融化了政治冰川。

其間，也有不少好事之徒起哄。雖然當時台灣的報章均以「民族歌后」的中性字眼予以稱謂，不涉政治，「反倒是香港的報章說她投奔自由啦，大義滅親啦，這都讓費彝民很不好受。」②

內地開放後，她開始進行尋鄉之旅，並且頻頻在內地各大城市進行表演，獲得海岸另一邊的掌聲。

費明儀在她的人生舞台釋放了渾身解數，獲得驕人的成就，她「不僅是位融合了歌唱、教學、指揮、研究、行政、策劃於一身的音樂家，她在香港超過半個世紀的生活中，還涉及了社會活動、宗教、政治、商業等不同範疇。」③

但她仍不減歌唱家本色。兩岸甫開放，在她的奔走下，一九八一年，兩岸三地音樂家終於在香港亞洲作曲家大會相聚。

費明儀不光是音樂家，還是文化大使。從費明儀的人生實踐，可見政治是短暫的，文化才是永恆的，它昂然超越於政治、黨派、地域。

費明儀的一生，若合了愛因斯坦的格言：「不管時代的溯流和社會的風尚怎樣，人總可以憑着自己高貴的品質，超脫時代和社會，走向自己正確的道路。」④

時序雞年，祝讀者作者春安夏泰，秋吉冬祥！

注：

①②③ 周凡夫：《懷念費明儀》，本刊附冊《明月》二○一七年二月號

④ 《世界名人傳記》，大眾文藝出版社，二○一○年

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