一個八十後對文革的反思　（封楚寧）

對悲劇的遺忘幾近人類歷史之常態。親歷者往往或迴避，或難以超然於自身悲憤理性思考，後來人則難有深究的動力與耐心。相較於個人人生，人類社會所歷苦難可謂無邊，為了心態健康，實不可苛求常人沉浸於往昔的罪惡與悲痛中。不論曾多麼天崩地裂，悲劇總會隨時間流逝而褪色為一個抽象符號；只有憑藉在心中對這些抽象符號賦予價值、加以排列，人們才有望形成關於歷史的些許洞見。能有意識避免重蹈覆轍已經很好，而若能析出更高明的智慧，避免一系列可能錯誤，大概即可謂文明之進步。只可惜，古今中外，後一情況較少，無怪乎研究法國大革命的大家托克維爾有此名言：「歷史是一座畫廊，原作很少，複製品很多。」

托克維爾非法國大革命親歷者，他生於大革命後的十年間，當其著書挖掘大革命成因時，已年近五旬。在他身後，革命魔力有增無減，革命恐怖不斷重現；近兩個世紀後，發生在中國的文化大革命，無論其手段之豐富還是過程之複雜，都堪稱二十世紀革命登峰造極之作。公平地講，作為一個時代，文革中的中國不乏一些事業的發展進步，進入七十年代做出的某些整頓和外交破局，甚至可謂改革開放的先聲；但作為一場革命性政治運動，文革對社會的撕裂和對人性的摧殘，怕只有受其啟發的紅色高棉可與爭鋒。

社會悲劇，無論戰爭、動亂還是政治清洗，都非純粹的卑鄙或瘋顛可解釋。簡單的利己者易成貪官，卻極難成為蠱惑億萬人的魔力領袖。廣泛的社會動員，理想主義和利他主義情懷必不可少，往往依託意識形態，虛偽和真誠混雜難辨；而文革的革命理想主義，在我看來具有濃厚的青春依戀氣息。

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（作者為公益行業工作者。）

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