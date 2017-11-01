不回家的陳映真　（潘耀明）

我不回家，我要走，要流浪。要坐一列長長的豪華的、列車，駛出這麼狹小、這麼悶人的小島！駛向遙遠的地方……①

──陳映真

頃收到《映真，我們懷念你──陳映真紀念文集》②，赫然驚覺陳映真已走了足足一年。

陳映真是我一九八三年美國愛荷華國際寫作計劃( International Writing Program , The University of Iowa，簡稱「IWP」 )的同學，距今已屆三十四年。

三十四年後拜讀《陳映真紀念文集》劉大任的文章③，才知道陳映真本應該是早於一九六八年去愛荷華的，那是IWP創立的翌年。其中還牽涉未為人聞問的緣故─

劉大任說，他最早向聶華苓推介陳映真。聶華苓與保羅‧安格爾讀到陳映真的英文譯作（劉大任翻譯的《蘋果樹》），決定邀請他。

可是，天有不測之風雲，在陳映真準備赴愛荷華的前夕，被台灣情治單位拘捕了。

保羅．安格爾聽說陳映真被捕，大為惱火，說：「蔣介石怎麼可以抓我的學生！」④

後來通過保羅．安格爾的關係，「這條消息上了《紐約時報》。美國國務院也得到通知出面說話了。」⑤「一九七五年，蔣介石過世，國民黨政府宣布大赦，永善（潘按：陳映真原名叫陳永善）的十年徒刑減為七年，出獄了。」⑥

今年是IWP五十周年。五十年來，IWP已接待了一千多個來自世界各地的作家。

聶華苓與保羅．安格爾在這個美國中西部的小鎮，提供一個完全超越政治、地域、開放自由的寫作環境，套聶華苓的話說：「他們來並不是學習，而是交流、創作；任憑你不理任何人，你去創作便可。」⑦這裏沒有任何政治壓力及地域、種族岐視。海峽兩岸作家睽違了三十年後，就是在這裏破天荒聚會的。

那個年代，有鐵幕之稱的東歐作家因了IWP，在這裏接觸到西方作家；反過來，西方作家也因了IWP首次與東歐作家自由交流。

聶華苓是一個十分開闊的人，所以她的作家朋友遍天下。譬如政治立場很鮮明的老黨員作家丁玲，也受到她的邀請參加IWP，後來還成了好朋友。

文學是自由、飛揚的，政治之手往往干預文學創作的自由。劉大任說：「總體看，陳映真一生努力的文學和政治，有一個非常理想主義的根源。」那根源，相信是近幾十年第三世界國家的紛紛要求獨立、民族主義進一步的抬頭所致。

然而，作為一個作家，陳映真是深諳文學創作環境的「民主、自由和解放」的重要，他一九八三年離開愛荷華的前夕，在我的紀念冊上寫道：

為了中國文學寫作環境的民主、自由和解放；

為了中國文學創作品質的豐富、提高和縱深，

讓我們謙卑而堅定地做出我們應做的貢獻！

我在《懷念陳映真》⑧文章中，曾引用了這段話，這篇文章收入《陳映真紀念文集》裏，第一段被刪掉了！

①《故鄉》，台灣《筆記》，一九六○年九月

②③④⑤⑥劉大任：《那個時代，這個時代》，《映真，我們懷念你—陳映真紀念文集》，光明日報出版社，二○一七年九月

⑦潘耀明：《華文文學走向世界的橋梁─專訪聶華苓》，本刊附冊《明月》二○一五年十二月號

⑧彥火：《懷念陳映真》，收入《映真，我們懷念你—陳映真紀念文集》，光明日報出版社，二○一七年九月

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