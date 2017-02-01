中國的學生和家長都很辛苦　（曹景行）

農曆新年剛過，去參加當年下鄉知青的老友聚會，地點在上海東北角某大學名下的「軟體園」。所謂「軟體園」實際上就是商業大樓，裏面沒幾家高科技公司。下午三點鐘左右到了那兒，見到樓下大堂裏都是小學生和他們的家長，四座電梯門一開就爭先恐後往裏面擠，等了好幾趟才輪到我們這些老人搭乘。

看來樓裏面有不止一家校外補習班，那些孩子很可能剛結束這一家的課程又趕去另一家。我們一邊抱怨今天的孩子不懂禮貌，家長也缺少教養，一邊又感歎他們都很辛苦，還在寒假期間就這樣折騰，過幾天開學了，還不知負擔會有多重。家中有孩子的朋友則說：「都是這樣，現在課外補習生意不要太好！」筆者也發現，這兩年上海越來越多辦公樓和商場舖面出租給了各種補習班，越來越多孩子進進出出。

偷看課外書如犯罪

想起上海市委書記韓正春節前在上海人大、政協「兩會」上剛說過的一段話：「孩子們太苦了，要真正減輕課業負擔。教育培訓市場必須整頓，必須淨化。這個市場如果政府不管，就對不起老百姓，對不起孩子。」只是他的這些話似乎沒多大作用，就如上所見，那些孩子還不是照樣假期裏面補課！寒假快結束那兩天，上海好些家長又開始忙於為孩子尋找開學後的補習班。

未來呢？估計也不會有多大改變。去年差不多時候，上海開「兩會」，韓正已經說過差不多的話，很當回事要整頓。到了今年「兩會」，他又再說「必須整頓」，可見一年來情況不僅沒有改善，弄不好學生的負擔更重，補習市場更加興旺。因為這本來就是全國的問題，不是上海一個地方能改變的；根子也不在培訓補習市場，而是現行的應試教育、高考制度，以及由此延伸出來的各級升學考試，層層加碼。

但也確如韓正所說，今天中國的教育真是「對不起老百姓，對不起孩子」。去年底，我在上海一個講座中談了自己中學時候怎麼會喜歡上歐洲古典音樂，當場就有一位一九九四年出生的女孩站起來：「對於一直處在應試教育壓力下的我們這一代來說，社會欠我們一節音樂課……」其實，社會欠他們的何止一節音樂課，所有跟升學和考分沒有直接關係的東西都被排斥在外。

前不久幾位上海女孩在中央電視台《中國詩詞大會》節目中表現突出，有報道稱這是「在應試夾縫中透出傳統文化光芒」。與全國其他地方相比，上海學生的負擔可能還是最輕的。早幾年在北京師範大學的一次講座中，一位來自河南的男同學「控訴」說：「要知道，我們在整整三年高中期間，如果偷看一本課外書，心裏面就好像犯了罪！」

「產業化」的壓力

上海的一項最新調查發現，為了應付課外作業和校外補習，近四分之三的初中生平均每天睡眠達不到國家規定的八小時，其中一部分還不足六小時。官方越是要學校給學生「減負」，家長就越是起勁給孩子找校外補習。如此畸形的教育，結果只會把這一代孩子都變成應試機器。

據我在北京和上海大學任教近十年的觀察，無論眼界胸懷、思考能力還是知識積累、社交表達和自理能力，以至男同學的體質和氣質，這一代大學生都比早幾代（包括文化大革命前的大學生）有明顯的退步。說重一點，中國今天這種受「產業化」市場和利益驅動、又同「行政化」結合的應試教育，實在危害匪淺，前所未有。

中國教育由原來僵硬的計劃體制轉向「產業化」不過二十年，最初學生受到的壓力集中在考升大學一個環節。後來就很快向下延伸，由高中傳遞到初中、小學，現在已經到了學前教育的幼稚園、托兒所甚至更早。北京一位朋友的寶寶還沒有出生，父母就開始為她探查如何考進某家名牌幼稚園，還存下二十萬元人民幣準備用於打點。

壓力同時也由學校傳遞到家庭，由學生傳遞到家長，而且越來越嚴重，越來越畸形。當前最可怕的是所謂「小升初」階段，因為只有進了好的初中，才有可能進好的高中；只有進了好的高中，才有可能考入好的大學。社會上日益興旺的補習培訓行業，多半就是針對這一階段的需求。有位朋友是北京大學的經濟學碩士，畢業後收入大部分來自業餘時間為學生補習，每周七天都排得滿滿的。

「奧數」班停不了

社會上各種補習班良莠不齊，當然應該整頓，但根子還在於需求太旺盛，優質補習班名額有限。上海幾家名牌補習班每逢開班招生，門前就會出現報名排隊的長龍，有些家長半夜到來，還有排上一兩天的，就怕自己孩子錯失機會。受這種恐慌心理催逼，去年暑假有位家長給孩子報了七個「奧數」班，一個星期七天，每天上一個。

「奧數」就是所謂的「奧林匹克數學競賽」，本來是為了提升學生數學獨立思考能力，發現和培養數學天才。但在今天的中國，「奧數」成了「小升初」進名校的必備條件。儘管這些年教育主管部門一再叫停「奧數」，嚴令初中及以下學校招生時一律拒收「奧數」成績及其他類似考試證書，但學生報讀校外「奧數」班之熱烈不減反增，因為許多家長仍然相信對孩子進入好學校有用。有家長說，父母之前即使對培訓有抵制，到了小學三年級時也大多會「跟風」，主動送孩子去參加「奧數」或英語等培訓班。

學生校內外的課業負擔越來越重，父母承受的壓力也越來越大。在杭州這樣的大城市，每年為孩子拿出三萬元補習費只是平均水準，短短兩個星期的英語課就要花六千元。中國普通家庭收入並不高，除了購房還貸，孩子教育可能是最大一筆日常開支，許多父母不得不為此節衣縮食。如果再想讓孩子在文藝方面有所發展，一定還要增加不少花費。最近北京和上海的藝術類大學招考新生，報名者數以萬計，有人估算每個家庭起碼已經花了五萬元人民幣的培訓費。

「媽媽的焦慮」

還有房子。為了讓孩子義務教育階段有機會進好學校，就要入住名牌學校附近的「學區房」。北京、上海等大城市房價本來就漲得快，帶上「學區房」概念的住宅漲得更是飛快。北京清華大學附近有一個社區與名牌小學為鄰，不到十年就看着它的房價從每平方米七八千元人民幣升到十萬元。

除了金錢，家長還必須投入大量的時間和精力，尤其是做母親的。「媽媽的焦慮」已經成為一種通病，反過來又進一步加重學生的負擔。上海最近的一項調查發現，多數媽媽都相信只有加重孩子學業才能考進好的學校；媽媽本身受教育程度越低，就越是焦慮。

加上新媒體資訊傳播推波助瀾，尤其是微信上的「群」，每時每刻都可能讓她們抓狂。幾乎每個媽媽都會加入孩子班級的家長「群」，除了相互交流資訊，學校和老師也常常會通過微信群與家長溝通，常常深更半夜還有人在「群」裏發表看法、討論班裏的事情，弄得別的家長也不敢過早入睡。

上海兩位教育學家在調查中發現，「熟人比較」是家長「群」的特徵，「不能讓孩子輸在起跑線上」。媽媽們最害怕見到「熟人」的孩子在進步，自己的孩子看起來落後了。比如誰的孩子報考了什麼補習班，而自己的孩子卻失去了機會。又如班主任在「群」裏表揚了某位學生考試成績提升了，其他家長一定會對自己孩子加重壓力，讓他們至少少睡一個小時。

更應該擔心的，是這種教育的長期後果。這兩年中國嬰兒出生率大幅下降，迫使當局終止長期的「一胎化」人口政策。但願意生第二個孩子的夫婦比預計少得多，主要因為「生得起，養不起」，孩子教育的各種負擔實在太重。好些年輕朋友憂心忡忡，不知道自己剛出生的孩子未來究竟如何；不讓孩子今後受應試教育的折磨，已經成為移民出國的首要考慮。

教育資源分布不均

應試教育就是考分決定一切，每場升學考試都是白熱化的分數競爭，昂貴的校外補習成為拿到高分的保證，每一分高低的背後都是家長金錢和學生時間的巨量投入。教育「產業化」導致教育資源分布越來越不均衡，在利益驅動下，優質老師從地方向中心城市流動、從普通學校向名校流動；能進入最好的公立學校和貴族化私立學校的學生，也主要來自權貴家庭、富有家庭和知識精英家庭，高分的基礎很大程度上要靠從小開始的金錢堆積。

如此年復一年，清華大學、北京大學等一流學府中，佔中國人口一半的縣和縣以下地區新生比例一度已降到一成上下。普通家庭的孩子從小就只能進入普通學校，最後也只能從事層次較低的普通工作，上升通道越來越狹小，社會階層重新趨於固化。中國不斷擴大的貧富分化在教育領域尤為顯著，城市農民工子女和農村留守兒童無法受到良好教育，「知識改變命運」對他們只是空話和欺騙。

這幾年的所謂教育改革有的換湯不換藥，有的如大學「自主招生」對貧困地區學生更加不利。改不了，革不動，無非因為中國教育行業已經成為一個龐大的多重利益群體，官府主控，官商融合，欺貧弱親富貴。浙江某市的一位區長曾不無得意地告訴筆者，原先他要找市領導談事不容易，但自從他引入了一家名牌中學，市領導倒過來要找他了。對北京幾所名牌中學的校長來說，局長、處長級官員都未必會放在眼裏。

今年秋末中共要召開「十九大」，習近平年初就高調宣導「要把改革放在更加突出位置來抓」，「要敢於接燙手山芋」。教育改革算不算「燙手山芋」呢？還不清楚。不過，對於教育部目前開始推行的高考改革，無論是學校老師還是學生家長多不看好，有人更擔心靠這樣的改革「應試教育只能是愈發肆虐橫行了」。問題是，應試教育這個命根子改得了嗎？

（作者為香港時事評論員。）

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