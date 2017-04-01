什麼時代用什麼人：明搞管治暗搞政治的林鄭月娥　（楊岳橋）

我從政的資歷淺，與官員打交道的機會不多，與林鄭月娥正式交手的機會更少。對林鄭月娥最深印象的一次交手，是當上立法會議員後的一次會面。

務實的能吏

正正是去年三月中旬，我剛透過補選晉身立法會，當時立法會因為審議幾個逆反民意的法案，泛民同事需拉布抗爭而積壓了大量議程，在衡量過民生事項的緩急先後，決定約見時為政務司司長的林鄭月娥，要求政府急市民所急，調動立法議程，讓立法會先行審議其他沒有太大爭議的項目，讓一些急切的民生問題先行獲得解決。

當時，在會面之前，外界已傳言「兩會」期間中央想營造較寛鬆的政治氣氛，縱使在梁振英的管治下政府一直採取與民為敵的路線，政府可能會作出讓步，願意與泛民商討調動議程事宜。我們約見林鄭月娥，其實沒有十足的把握，直至到達會議室，林鄭月娥依舊不苟言笑，但對我們的訴求幾乎有求必應，而且準備充分，爭議很快便解決了。這次會面印證了過去我從傳媒對她的印象：她的確是個能吏，而且頗為「務實」。

「領導能力」沒被栽培過

當然，到了七月份立法會辯論醫委會改革案，當時泛民議員同樣提出要求先擱置醫改的辯論，讓立法會先審議其他爭議較小的民生事項；但似乎當時已沒有中央指示，林鄭月娥一口便拒絕了建議，最後讓很多民生法案無法在上個立法年度內通過。

在林鄭月娥身上，我看到了公務員出身的政客的三個特質：務實、能幹、服從上級。

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（作者為立法會議員、公民黨黨魁。）

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