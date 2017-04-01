兩個林鄭？　（劉慧卿）

香港自稱是亞洲的國際大都會，人口超過七百多萬，有三百六十多萬名登記選民，但只有一千二百人能成為行政長官選舉委員會成員。北京希望用這政商權貴的小圈子來操控選舉，但三月的鬧劇證明北京認為仍不夠，因此去年中便勸退有意出選的時任立法會主席、民建聯創黨主席曾鈺成。他於三月十五日在本人的網台節目《議會內外》承認被勸退，並謂因此「放下心頭大石」！北京亦嘗試勸退新民黨主席、行政及立法會議員葉劉淑儀和財政司司長曾俊華，但不得要領。葉劉淑儀因被中聯辦封殺取不到一百五十張提名票被迫棄選，民望一直力壓林鄭的曾俊華，因獲民主派選委協助，才能入閘參選。

要令林鄭月娥成功當選，北京無所不用其極，勸籲脅迫，甚至恐嚇一些親北京選委，指令他們提名和投票給她。很多人不支持林鄭月娥，是因為這令人齒冷的手段，他們更不明白北京為何不放手讓幾名建制派人士競爭。林鄭月娥二月二十日出席我的網台節目，我就此向她提出質疑，她卻認為無問題，但又強調選舉是她自己「run」。這矛盾和虛偽的言論令人反感，更被視為其死穴：自負和不肯認錯。

我於一九九一年當選進入立法局，自此當了七屆議員，去年十月退下火線。我和林鄭月娥認識多年，互相尊重。二○○八年立法會舉行惜別晚宴，她告訴我庫務局多年前委派她出任醫院管理局成員，因為她十分詳細查問醫管局帳目，被冠為「醫管局的劉慧卿」。我更把我們當晚的合照上載面書，標題是「兩個劉慧卿」。

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（作者為民主黨前主席。）

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