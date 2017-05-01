六七事件與香港社會發展　（馮可強）

一九六七年發生的六七事件至今已五十年，最近香港報刊和電視台紛紛以特輯和特備節目回顧該段歷史，亦有紀錄片放映。它們大多着重報道當時的事件與人物，尤其是文革極左路線的影響。這無疑是歷史事實，對年輕一代了解當時的事件也很有需要。

筆者在一九六六年進入香港大學就讀。六七事件對當時部分知識青年的衝擊，筆者有親身的體會，對香港其後十多年的政治社會發展亦有見證，故希望以客觀分析的角度，在這些方面補充對該事件的回顧。

當時大多數港大學生（包括筆者在內）是反對六七暴動的。港大學生會亦發表公開聲明，支持港英政府維持社會安寧。雖然有很少數的左派學生成立了什麼「港大鬥委會」，出版過什麼《新港大》刊物，以至曾在陸佑堂掛出一兩條大字標語，但都是暗中零星行事，不敢露面。當時港大校園內是十分平靜的；學生們都忙於讀書，搞學生活動，在外為中學生補習賺零用錢等。

上世紀六十年代中至下半葉是香港社會醞釀巨大轉變的時期。香港在一九四五年人口為五十萬。一九四九年中國共產黨建立政權前後，大批內地難民湧入香港，人口急速增長，到一九六○年時為三百萬。一九六二年又發生了大規模的偷渡潮，到一九七○年時香港人口已增至接近四百萬。

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（作者為香港政策研究所行政總裁。）

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