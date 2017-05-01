六七暴動「三把火」燒鑊烹肉　（劉銳紹）

今年是一九六七年左派暴動五十周年，此事重新引起爭議。我當年是十三歲的「小鬼隊」，撫今思昔，感到最重要的是鑑往知來，找出禍因，避免慘痛的歷史簡單地重演，讓中國人跳出自焚的政治怪圈。

數十年來，無論我在香港，在英國，還是在北京，不斷嘗試積累當年的資料。今天，我這樣概括性地形容我的結論：那時候有「三把火」，熱力超勁，一起燒着一隻鑊，把它燒得通紅，而這隻鑊上又有一塊肉，最後被燒焦了。

具體來說，這「三把火」是：一、港英政府和英國政府（前者為主，後者為次）。二、在大陸的中共決策層，包括北京最高層和廣東省領導層（前者為主，後者為次）。三、港共和土共的領導層（港共是北京派駐香港的官員，猶指當時的新華社香港分社，土共指本地左派，尤指當時由工聯會楊光擔任主任的「鬥委會」；前者為主，後者為次。由於上述三方都各有決策和領導角色，在不同層面產生重大作用和影響，所以都應負主要責任。這三方基於自身的政治利益，各懷鬼胎，分別「放火」，更把星星之火變成燎原之火，禍延整個香港。

被「三把火」燒紅的「鑊」，就是傳統左派，令他們頭腦發熱，「火遮眼」，在電光火石之間行動過激。那時候左派沒有獨立思考，在上層鼓動下一往無前，死而後已；用寬鬆的角度說：他們受到蒙騙，被政治利用。但無論如何，他們的暴力行動（尤其是炸彈浪潮）也令局勢惡化，破壞社會，所以也須負責，而不是沒有責任，更不能片面地說六七是「革命和愛國運動」。

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（作者為香港時事評論員。）

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