北京「失控」中仍操控大局　（劉銳紹）

近期，香港政壇風起雲湧，變幻莫測，令人目不暇給。例如，梁振英在下一屆特首選舉委員會選舉前兩天，忽然宣布不爭取連任，出乎很多人的意料之外。即使如此，泛民陣營沒有因此而鬆懈，仍然努力在選委會選舉中爭取到三百二十五席，超出預期和北京的想像。林鄭月娥在梁振英宣布不連任之後，忽然表示重新考慮是否參選，不久即以其他活動的理由到北京去，然後再以「放假」之名失蹤幾天；是否跟北京高層商議大事，不得而知。葉劉淑儀不能再等，馬上宣布參選。早已宣布參選的胡國興，這時已馬不停蹄，拜會各路選委。與此同時，「黑馬」的影子若隱若現，似有還無。

還有，不要忘記較早時候北京突然放料，說「反對派」可以申請回鄉證。這一消息本來不大吸引，外界多認為這是北京製造氣氛而已。但當梁振英宣布不連任之後，回鄉證的消息就發酵了。接着，支聯會副主席成功申請回鄉證，並到廣州一行，沒有受到阻撓，其後安全返港。這些現象令人目眩心惑，不單港人猜不透，即使長期駐港關注香港局勢的外國使領館人員也摸不着頭腦，到處打聽風聲。一些人開始感到，這連串行動是否反映北京感到梁振英的處事手法已令形勢適得其反，因而逐漸改變過去的強硬政策？果真如此，未來的局勢將如何發展？總之，在明年選出新特首之前，新聞似風天天轉，世事如棋局局新。

那麼，到底應該怎樣分析和拆局呢？

「棄梁」不是基於港人不滿

第一，必須看到每一屆特首選舉的具體情況不同，不能作簡單比較，更不能把過去的例子放在今天的現實中，這樣往往會導致判斷錯誤。而且，北京慣於只從短淺的政治利害關係分析問題，然而，今天的形勢跟過去相比，北京的確多了憂慮和擔心，它可以控制的程度相對弱了，因而變數增多。其中一些情況更是它不想見到、預料失準，甚至是沒有想到的，所以它也不能不改變一些做法。

例如，北京知道梁振英的處事手法令到香港人反感，但它不介意，只要港府和建制派繼續為北京服務，實現「木鎚錘釘釘錘木」的治港政策就行了。殊不知，梁振英的倒行逆施令建制派也怨氣頻生，四分五裂；有些選委候選人公開表示「不再挺梁」，有些甚至要求北京換人。有左派政黨人物更向北京反映，如果要他們繼續「挺梁」，那就是要他們「慢性自殺」；日後北京要他們繼續「為阿爺服務」，他們也力不從心。雖然，北京可以繼續用利益凝聚建制派，但也難以內部擺平，開始感到失控；加上上述怨言存在已久，只是北京未能下決心「棄梁」而已。事到如今，為免形勢惡化，北京於是在短時間內讓梁振英宣布不再連任。

可以說，北京「棄梁」主要不是基於港人不滿，而是基於形勢有進一步失控之虞，才決定「棄梁」。從這個角度看，這是務實和理智的。這也說明港人堅持抗拒倒行逆施是有用的；雖然港人「反梁」的行動不能立竿見影，但到了某個特定時刻，就會發揮積累性的效果。所以，香港人要敢於繼續理性爭取。

第二，必須同時看到北京的控制程度雖然比以前減弱，但遠遠未到失控的地步。過去，它是超乎百分之一百控制，可以說得心應手；現在，它仍能保持百分之八十以上的控制力道，只是多了少許困難和未知之數而已。況且，北京手上的牌很多，可以因應形勢變化而隨時牌到拿來，關鍵在於北京玩這些牌的時候是否玩得漂亮？借勢是否順暢？

不急於這時候決定特首人選

舉例說，坊間傳言北京不願意曾俊華參選，更不願意他當選。支持這種看法的人引述他們掌握的一些消息，例如：曾俊華曾向有代表性的官員探問，對方表示「很欣賞他的經濟才能，希望他繼續在經濟方面發揮作用」，言下之意就是不希望他參選特首。此外，梁振英宣布不連任之後翌日，林鄭月娥馬上表示重新考慮，令人感到背後有一股力量推動她站出來，而這股力量就是北京，目的是阻截曾俊華「去馬」，至少可以煞一煞他的銳氣。其後，曾俊華搶着辭職，但北京遲遲未批，也是一個訊號。

不過，從曾俊華的角度看，也是沒有太大損失的。即使上述官員暗示他不要參選特首，但這是該名官員的個人意見，還是中央的意見？此外，即使曾俊華落選也沒有影響，他大不了退休。還有，北京愈是拖延他的辭職，市民對他的「同情分」就愈大。有「曾粉」甚至建議：如北京不批准曾俊華辭職，他大可在每天下午五時前繼續做財政司的工作，五時以後就進行競選工程，這樣就更加取得民意支持。這個建議還不斷深化，例如曾俊華可以在繼續財政司工作的同時，滲入未來的治港理念，這豈不是間接宣傳政綱嗎？除非北京能阻截他競選，否則不讓他辭職，不是更有利於他嗎？這就要看北京的技巧是否成熟了。

其實，北京也有一種聲音認為，香港需要懂經濟的人才，而曾俊華有多大膽量敢於在政治上違反北京的利益？實在毋須杞人憂天。所以，分析形勢之後，還可以靜觀其變，謀定而後動。這也是北京沒有明示或暗示的原因，只要形勢沒有失控，為什麼要在這個時候決定下一位特首是誰？現在確定真命天子是誰，這個人可能馬上萬箭穿心。

這裏要談到北京到底真正關心的是什麼？那就是泛民一邊的形勢。以前說過，北京關心泛民那邊到底會否或能否推出候選人？北京不是擔心泛民的候選人當選，而是有沒有泛民候選人參選，北京的玩法就不一樣；北京決定讓多少名建制派候選人參選？情況也不一樣。如今，北京進一步關心的是，泛民選委佔三百多人，他們會怎樣運用這三百多票？能否凝聚這股選委的力量達到「造王者」的效果？結果不同，北京的策略就不同。處處可見，北京的決策仍是一個鐘擺，它隨時可以按形勢變化而變招，實在毋須急於作出決定。這也是它致勝之道，在北京眼中，建制內所有人都是它的牌，只有它才是莊家。這也是制度不合理的結果，所以港人已提出「換人換制度」的呼聲。

從回鄉證說起

第三，如上所述，現時的狀態是北京在略有失控之下仍然控制大局，那麼，日後怎樣處理政治上的磨擦才能有利於各方呢？不妨從回鄉證說起。

長期以來，北京把香港的政治版圖一刀切，一邊是建制，一邊是泛民。但在二○○三年「七一大遊行」之後，已有人向北京建議，即使一刀切，也應該一邊是激進泛民，一邊是建制加溫和泛民。豈料，那時候北京的鬥爭思維很強，認為「五十萬人上街遊行，皆因過去管得鬆」，所以把回歸初期的「無為而治」政策改成要「有所作為」，近年變本加厲，形成今天的強硬和左傾路線，導致主流民意強烈反彈，力抗到底。

到了今天，北京也看到光是強硬不行，於是嘗試又軟又硬的手法，例如讓泛民人士申請回鄉證。不過，北京使用的方法不算高明。它選擇由「幫港出聲」周融等人放料，效果大打折扣，而且周融用了「反對派」的字眼，還加上「主張港獨或犯罪的人未知能否得到批准」的含意，反映北京仍然防備森嚴。

此外，還有一點也許是北京意想不到的，就是建制派內不少人對張德江接見「幫港出聲」十分反感，只是敢怒而不敢言而已。據北京收到的意見，「幫港出聲」愛國愛港，動員百萬人簽名「反港獨」，組織民眾圍着太平山顯示團結力量，不一而足。但建制派內不少人指出，如果不是有真正實力的傳統左派在背後支持，這些活動能成功嗎？換言之，接見「幫港出聲」，透過它放料，無論在泛民、建制，以至一般香港人心中，也沒有多大的正面作用，甚至有反作用。這不能不歸咎北京的統戰政策失敗了。

不過，話倒說回來，我對北京願意發還回鄉證表示欣賞。我自己也是二○○○年之後才能返回內地，深深感受到這種自絕於人民的政策，只會傷害民眾對官方的信任。如今，北京畢竟作出了一點姿態，算是打開了一扇天窗，雖然不能產生即時的效果，但千萬不要像跳探戈舞一般，前進兩步，後退一步。民主派也不宜趁此機會進行「出位」行動。須知中國的寬鬆氣氛需要長期建立，而不是「即食麵」。雙方只有持之以恆地進退有度，官方繼續落實寬鬆政策，才能磨合「一國」與「兩制」之間的隙縫。

（作者為香港時事評論員。）

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