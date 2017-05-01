原始材料與「反英抗暴」　（吳　輝）

，何故會捲入內地的文化大革命？勞資糾紛何故會發展到軍警鎮壓、街頭到處是「炸彈」？何故時至今日社會上對此仍有對立的意見分歧？我不是歷史學者，不是任何專家，且當時身在北京，年紀尚小，完全沒資格也不妄圖解讀該事件。我只是手上有一些父親吳荻舟留下的原始材料（吳荻舟，一九四八年開始在香港工作，一九六二年調北京任國務院外事辦公室港澳組副組長。一九六七年五月二十六日，周恩來指示成立「反英抗暴」聯合辦公室，吳任群眾鬥爭組組長，通過周恩來的外事秘書錢嘉東隨時向周報告事態發展）。

歷史由誰評說？立場不同，觀點亦不同。我長期從事日文翻譯工作，我們習慣性地罵日本軍國主義者篡改歷史，不過，我也汗顏中國人自己篡改歷史有過之而無不及，深感原始材料之重要。只要留下原始材料，過一百年、過兩百年，哪怕改朝換代，自有後人研究評說。或者說，時空拉開距離，也許更有利於還原真相。

《香港，一九六七》

二○一一年，專於文革史研究的余汝信先生通過朋友找到我，告訴我《香港，一九六七》這本書的寫作計劃和他的宗旨，他說：「本書力圖以詳盡、客觀的事實敍述表明，這一系列騷亂事件與內地文革有着有機的聯繫，它們是對中國建國以後既定的港澳政策的破壞，更是文革極左思潮與混亂局面向中國境外的輸出。既然我們今天對文革持堅決的否定態度，那麼，這一系列騷亂事件無疑亦應予以否定。」

（如欲閱讀全文，可到「網上商店」購買下載版，或到各大書報攤購買印刷本。）

（作者為吳荻舟女兒。）

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