台灣太陽花世代的香港觀察　（李柏昇）

香港印象

作為一個台灣出生的九○後，對香港上世紀九十年代的平反「六四」晚會、彭定康的政治改革以及移民潮沒有特別的實感。九十年代唯一有點印象的政治氛圍是台海飛彈危機以及父執輩開始討論移民的計劃。當時，九七回歸並沒有在我生命經驗中留下太多的痕跡。筆者的經驗可能也並不特殊，翻開一九九七年的台灣報紙，大部分對於香港以及九七的報道都集中於兩件事，第一是一國兩制對於台灣的「示範性作用」，第二是香港股市的「慶祝行情」。

時間拉到沙士爆發時，儘管台灣香港同時都是沙士嚴重影響區域，但對於這個型塑了香港政治社會發展軌跡的事件，台灣人對香港的印象不外乎將他與廣東同樣視為「傳染病節點」。儘管沙士爆發的二○○三年，香港有「二十三條」立法爭議以及相應的七一大遊行，但這些對於筆者當時來說是非常陌生的，僅對於七一大遊行的報道有些許模糊的印象，也還記得當年非常欽羨香港公民社會的活力。

對筆者這輩的年輕人來說，九十年代至千禧年代的香港印象與其說來自於這些政治社會發展，更多的是來自於影視娛樂方面，周星馳的喜劇片以及劉偉強的古惑仔電影、四大天王的音樂等，而對於香港的政治與社會並沒有什麼了解，也沒有什麼興趣去了解。

若有若無的台港關係

千禧年代，對當時尚在讀中學的我，香港還是遙遠的存在。對香港的印象除了龍祥電視不斷重播的周星馳外，大概就是中環櫛比鱗次的高樓以及尖沙嘴那些購物中心。反WTO對我們而言有點遙遠，天星碼頭保衛運動根本沒進到我的視野中。當時電視上不斷播放的是陳水扁的演說以及與中國的衝突，當然還有紅衫軍。

與此同時，在二○○八年北京奧運的影響下，香港人的中國身份認同達到了最高點，並且對於兩岸統一的信心也達到了高點，而對於台灣政府的好感度也下降到最低。筆者仍然記得當時在廣東經商的父親常常說，香港那種一國兩制就是我們台灣的未來。

從二○○○到二○○八年，台港兩地的交流不能說完全沒有，但規模不大。台灣在經濟上仍舊沉浸在半導體奇蹟中、而政治上則是被族群政治佔據了大部分的注意力。香港則是在中國開放一簽多行後，開始感受到CEPA以及自由行帶來的經濟紅利。

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（作者為國立台灣科際整合法律學研究所碩士生。）

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