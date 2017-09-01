在歷史的重要關口：談家父與右派改正問題　（楊榮甲）

一九七六年，一個重要的年份。「老實人」華國鋒在葉劍英、汪東興等的幫助下「一舉粉碎了四人幫」，讓中國人終於長出了一口氣，歡天喜地慶祝了一番。但是，一旦平靜了下來，立即就面臨着一個天大的問題：文革之後中國向何處去？

胡耀邦入主中組部

家父楊士傑，農民出身，上過初等師範學校，一九三一年投身革命，加入中國共產黨。一九四九年後一直在地方上任領導職務。直到一九六二年得病，便回到北京，成了在中組部老幹部支部的一名成員。

家父與胡耀邦早就熟識，一九七六年前後，毛對政治的掌控能力隨着其病體的衰微已大不如前。北京的政治氣候已在暗中湧動。特別是那些歷經文革劫難一息尚存的老幹部們變得異常活躍起來。胡耀邦的家成了多位老同志們聚集的「政治沙龍」之一。家父也是胡家的常客（家父居住的地方距胡家僅咫尺之遙）。每當我回到家裏，當得知家父又外出時，就知道，家父大約去了哪裏。不過，家父的組織觀念極強，他的活動是從不與我們透露的。一九七六年十月「四人幫」倒台之後，很多老幹部們的接觸就更頻繁了。

很快，胡耀邦被任命為中央黨校的負責人，他在那裏辦了一份《理論動態》，於一九七八年五月十日發表了一篇頗具影響力的文章《實踐是檢驗真理的唯一標準》，隨後文章又在《光明日報》和《人民日報》上轉載，在社會上引起了極大的反響，導致的最後結果是「兩個凡是」思想被衝破，使當時中共的思想路線問題得到解決，為後來的改革開放奠定了思想理論基礎。

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（作者為中共退休外交官。）

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