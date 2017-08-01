地震與九寨溝的命運　（丁東）

二○一七年八月八日二十一時十九分，中國著名風景區九寨溝一帶（北緯三十三點二度、東經一零三點八度）發生七點零級地震，已經造成二十五人死亡，五百二十五人受傷，六人失聯。地震原因是否和三峽建壩相關，網絡上眾說紛紜。可以確定的是，九寨溝地處龍門山斷裂帶，歷史上就是地震多發地區。一九七三年八月十一日發生的六點五級地震，距此四十二公里；二○一三年七月二十二日，這一帶更發生過六點六級地震，但沒有造成重大傷亡。而九寨溝本身讓世界聞名，也與四十一年前的松潘大地震密切相關。

九寨溝成為風景名勝的時間並不長。它因荷葉、盤亞、亞拉、尖盤、黑果、樹正、則查窪、熱西、郭都九個藏族村寨得名，景區面積六萬多公頃，海拔在二千米以上，樹正、日則、則渣窪三條溝內分布一百一十四個湖泊，屬高山深谷碳酸鈣鹽堰塞地貌，有翠海、疊瀑、彩林、雪山、藏情、藍冰六絕。直到二十世紀中葉，她一直藏在深山人未識，只有山間小道與外界相通，藏民在這裏世世代代過着自給自足的生活。他們把雪山視為男神和女神，把湖泊視為女神梳妝打扮的臉盆，把漫山遍野的樹木視為女神的長髮，這裏的自然生態得到敬畏，成為包括大熊貓在內的珍禽異獸的家園。

一九六六年，外界的一隊人馬開進九寨溝，他們來自林業部門，任務不是保護景區，而是伐木。九寨溝的最大特色在於成群的湖泊和瀑布，而構成湖泊、瀑布的水源全靠森林涵養。所幸當時伐木技術比較落後，所以九寨溝的環境雖然有所破壞，但沒有很快毀滅。

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（作者為內地自由撰稿人。）

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