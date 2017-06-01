大浪淘沙，只見真金：專訪特區首任律政司司長梁愛詩　（葉國威）

「全世界很多地方都覺得一國兩制成功，如美國傳統基金會連續二十三年評香港為全球最自由經濟體，標準普爾把香港的評級仍然維持『AAA』的最高級別，可是有些香港人卻覺得一國兩制失敗了。」香港特區首任律政司司長梁愛詩，對此不無慨歎。

回歸二十年，梁愛詩跟十年前一樣，認為一國兩制已經成功落實了。可是，國教風波、佔領運動、政改觸礁、港獨思潮，香港近十年歷經的風浪更大，一國兩制何言成功？「任何新事物都會受到挑戰，有些問題是需要時間解決的。內地稱之為『階段性問題』，就是發展過程中遇到的問題。所以，不能說因為碰到挑戰和困難，就等於失敗，要勿忘初衷：最初的目的有否達到？」梁愛詩認為：「回歸是要維持中國領土的完整，而一國兩制是為了維持香港的繁榮穩定、照顧到歷史和現實情況而設計的，這個目的是完全落實的。」

原有制度與新的憲制

可是，說到勿忘初衷，《基本法》第八條不是說，「香港原有法律，即普通法、衡平法、條例、附屬立法和習慣法……予以保留」的嗎？但回歸後，人大釋法了五次，除了有關外交的「剛果案」是由終審法院主動尋求人大釋法外，有關居港權的「吳嘉玲案」和有關新的行政長官的任期，是由行政長官提出釋法的，而有關政制發展的「行政長官及立法會產生辦法和法案議案表決程序」的規定和立法會宣誓風波，則由人大常委會主動釋法。有人認為，這是破壞了香港的法制。梁愛詩覺得，這是對《基本法》的不理解：「按照《普通法》，法律解釋權是在法院。但根據中國憲法，解釋權是屬於全國人大常委會的，是全國人大常委會授權法院判案的。有些人誤解，以為授權法院審判案件時解釋涉及自治範圍內的條文之後，人大常委會就失去了相關的權力；其實即使授了權，人大常委會仍然有權力。」

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（作者為本刊資深編輯。）

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