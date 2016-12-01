媒介的使命　（潘耀明）

世界形勢正進入了大分化、大改組的求變局面，英國脫歐、美國狂人特朗普上台，使世界局勢更複雜化，還有中國經濟面臨下滑趨勢、香港管治危機……。

環顧眼下人類社會，文明的「情世界」已逐漸為「器世界」所取代。

當下作為一個有所作為的新聞工作者，似應要以更堅定的立場、更敏銳的觸角、更恢宏的胸懷和更客觀的態度去辨識和面對。

今天，人類社會正向兩極化發展，充瀰着非黑即白、非左即右的極端言論和行為，淹沒了正義和真理的聲音。

在劣幣驅逐良幣、泥沙俱下的當下社會，新聞工作者更應保持警愓，以冷徹、明睿的頭腦，努力不懈地尋求掩蓋在邪腔俗調下的真聲音、真面貌、真意義。

二○一六年是孫中山誕生一百五十周年，在民國時代，有一位傑出的新聞工作者叫黃遠生先生，是值得我們學習和感佩的傳媒人。

這位有「中國報業奇才」之稱的名記者，在他三十年短暫的人生中，堅持新聞工作的守則，不遺餘力地揭露官場腐敗和貪污。

他嚴正指出，公共與輿論機關，「不能據為己有」，報紙應該是人民的輿論機關，並認為，「辛亥以來，報館之呼號而不平，或為大總統之私，或為政府之私，或為黨會之私，或為豪強雄傑奸商著猾之私，固有絲毫分厘為民生社會請命者乎？」①他目睹民國官場、商場沆瀣一氣，魚肉老百姓，他呼籲所有新聞工作者應該「脫離偏倚、主持正論公理，以廊清腐穢，而養國之元氣。」②

最近中國大力反貪腐，提倡廉潔，也可反證黃遠生先生的高瞻遠矚！

至於他一再重申新聞的真實、客觀、全面、公正的重要，更是當今的新聞工作者應堅守的準則。

黃遠生先生對社會不合理現象的大力鞭撻和揭露，每每擊中要害，最終不容於國民黨當權者而遭殺害。

黃遠生先生這種疾惡如仇、勇於追求真理、捨身就義的精神，為後人樹立了光輝榜樣。

黃遠生先生敢於為民請命，提出「為民生社會請命」的媒介使命觀，擲地有聲。

眼下，在混沌、動盪紛繁的時勢下，我們且以愛因斯坦一段話以為結尾：「我認為，來自地位和財產的特權是不公正和腐敗的，過份的個人崇拜也是如此。儘管我熟知民主國家形式的缺點，但我仍然擁護民主的理想。社會的平衡和個人的經濟保障，我始終認為這是國家的重要目標。」③

想起管子所道：「日月不明，天不易也；山高而不見，地不易也。」（意喻日月有不明的時候，但天不會改變；山高有看不見的時候，但地不會改變。）不禁莞爾。

一元復始，祝讀者、作者二○一七年朝氣勃勃，撰述豐收，喜樂美好！

注：①②黃遠生：《少年中國之自由》，一九一三年

③愛因斯坦：《信仰的自由》

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