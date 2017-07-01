宣誓案的理據、問題與釋法　（冼樂石）

隨着新任特首林鄭月娥指政府方暫時沒有對立法會議員的訴訟，一系列宣誓案暫告一段落。在這些案件當中，香港的法院面對前所未有的難題，要在執行自己的憲制責任與保護法治中，就宣誓案件作判決。在討論這些案件時，由於它們的法律理據繁多，涉及的範圍大，而且與香港人最害怕的釋法有關，又加上案件的結果是將六名民選議員逐出立法會，大家討論時或許會只着重結果，而忽略了案件的理據和問題。在此，筆者嘗試總結梁頌恆、游蕙禎的原訟和上訴案件，以及羅冠聰、劉小麗、梁國雄及姚松炎的原訟案件，包括其判案理據、分析，及一些筆者的個人看法，尤其是有關法庭在判案時的取態，以及釋法的問題。

梁、游案的判案理據

在梁、游案中，法庭判定了宣誓的法律基礎，亦仔細地分析了兩人的行為是否符合法律要求。就法律基礎而言，法庭指出《基本法》第一百零四條（「一零四條」）和宣誓及聲明條例的部份章節，要求立法會候任議員在首次會期，讀出附表二所載的立法會誓言，而若其拒絕或忽略宣誓，則會被取消成為議員的資格。鑑於梁、游二人在宣誓時的行為，包括私下改變誓詞、將某些字詞讀歪，又明確指出自己忠於香港國而非特區，法庭認為他們拒絕或忽略宣誓，因此議員資格被取消。

二人律師提出三點反駁法庭對本案的管轄權。第一，認為宣誓是立法會的內部事務，所以法庭不應干預。第二，律師又提出二人受《基本法》有關議員言論免責的保護。第三，條例所列不宣誓的後果並沒有實際上的效力，不可以用作取消二人的資格。法庭一一駁斥這些觀點，指出無論法庭或立法會都要遵從《基本法》，而法庭則有責任確保所有人都遵從，包括立法會，因此有權力審查議員宣誓是否合法合憲。法庭又指出二人根本未成為議員，而即使假設他們成為了議員，他們的宣誓不在免責保護之列。最後，法庭指條例已經清楚注明不宣誓的後果是取消資格，並不需要其他法律去取消資格。

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（作者為法政匯思成員 。）

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