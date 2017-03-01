二○一七年四月號 杜明明 特稿

寧靜的激流﹕李昭與《炎黃春秋》往事錄　（杜明明）

Yip Keith

我發給德華的短信說：「剛聞李昭媽媽走了，不堪傷痛，好在她走得安詳，沒痛苦……她到天堂去陪伴你的偉人爸爸，偉人爸爸會開心，他注視這世界的目光會更專注，讓好人安心，令壞人膽戰，讓我們堅忍，願你節哀順變，更堅強……」
聽聞李昭逝世，父親杜導正第一個趕到靈堂默哀。十七日上午在八寶山舉行的李昭追悼會，父親又不顧德華、德平的再三勸阻，一早來到八寶山公墓廣場。嚴寒的清晨，九十三歲的他和雜誌社顧問、九十五歲坐着輪椅的何方，在趕來告別李昭的人群中排了一個多小時，等看李昭大姐最後一眼……

嚴於律己，無私為民
最早一次見到李昭，是胡耀邦逝世不久的一個周年忌日。父親帶我來到北長街會計司胡同二十五號，大約二十年前，那時我還在電視媒體工作。車向西拐進一個窄窄的胡同，就來到了耀邦的故居。叩開一個油漆剝落的木門，只見一位樸素的熱情的中等個頭的人開了門，那是我第一次看到德華，胡耀邦和李昭的三子胡德華。
我們代表《炎黃春秋》雜誌社員工在耀邦像前深深的鞠躬致敬，並獻上精心挑選的蘭花。那天，李昭身穿素裝，一條雅致淺灰絲巾裹在脖子上。她一直默默陪着我們，小小的個子，看着我們的眼神中，帶有些許警覺和審視。
她不是一個平凡的老幹部。寧靜的激流，這是的我第一個印象。

（如欲閱讀全文，可到「網上商店」購買下載版，或到各大書報攤購買印刷本。）

（作者為前《炎黃春秋》秘書長。）

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