從「轉型正義」角度去看－－比較「二二八」、光州與「六七」事件（譚志強）

有人認為，在東亞地區，和「六七事件」有些類似的是台灣於一九四七年二月二十八日至五月中旬所發生的「二二八事件」，和韓國於一九八○年五月十八日至六月中旬所發生的「光州事件」。

不過，如果從政治和法律哲學的「轉型正義」理論去分析，大家便可以明白，自三件事件的基本性質來說，「二二八事件」和「光州事件」具有相當高的「可比性」，除了部分軍警可能濫用權力之外，「六七事件」與「二二八事件」和「光州事件」其實沒有太多的「可比性」。

轉型正義的理論和實際

所謂「轉型正義」（Transitional Justice），是指一個國家在經過「民主轉型」之後要處理某些牽涉到「正義」（公義，Justice）的政治和法律工程，亦即政權變遷後，新政府處理前政府所留下的歷史問題的方式，目的可能是清算舊政府造成的「不義」，也可能是補償舊政府時代的政治受害者。因此，「轉型正義」至少包含了三項任務：處置加害者、賠償受害者、歷史記憶的保存，其目的在使受到過去舊政權「不義」行為而分裂的社會得到和解，並確保過去發生過的侵犯人權事件不再重演。

換言之，「轉型正義」是指民主國家在「民主化」確定之後，現任的民主政府對過去的獨裁（威權、極權）政府曾經實施的種種「不義」行為的彌補。這些彌補包括司法、歷史、行政、憲法、賠償等層面，其根本基礎在探求歷史的「真相」。目的是鞏固和保障基本人權和普世價值，以督促政府停止、調查、懲處、矯正、和預防政府未來可能對基本人權和普世價值的侵犯。方法則包括審判、沒收財產、恢復名譽、賠償、調查真相、紀念、系統改革等等。

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（作者為兩岸評論員、主持人、專欄作家、大學教授。）

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