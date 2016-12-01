思索香港文化　（夏陽）

團結香港基金繼二○一五年底起發表科技創新和社會創新研究報告之後，二○一六年十一月廿八日，發表首份藝術創新研究報告，題為《釋放博物館潛力 蛻變管治新模式》。該報告提出一系列有關優化博物館管治的建議，包括建議博物館的管治模式由公辦公營轉為「政府資助、自主營運」；制訂《博物館法》；成立法定博物館管理委員會等，以釋放博物館的潛力，提升本港的文化涵養及長遠競爭力。

總幹事鄭李錦芬女士說：「基金會非常榮幸邀請到香港城市大學前校長張信剛教授帶領這次的研究工作，並感謝香港大學專業進修學院常務副院長陳永華教授、M Plus Museum Limited董事局成員及購藏委員會成員龐俊怡先生參與研究。」

鄭李錦芬女士表示，文化藝術不但能夠展現城市的多元開放、繁華、魅力，同時能夠透過發展產業，創造職位，增加青年向上流動的機會。根據統計處的數據，文化創意產業的經濟效益在十年間增長超過一倍，並於二○一四年達至近一千億港元，而從事文化創意產業的人士佔香港總就業人數百分之五點七。更重要的是，藝術文化能夠促進不同城市和地區的交流，增加不同社群之間的了解，為社會和諧共融發揮正面作用。

在基金會招待傳媒午宴上，基金會成員對有關培養年輕人做文創產業，表示：香港是一個多元文化藝術之都，早在七八十年代，就有培養文化藝術管理及行政的學系培育視覺藝術家。年輕人讀藝術，畢業後可謀生，但並非賺大錢，政府要創造條件幫助他們起步。年輕人加入文創產業，使香港更多元化。

席中記者提出尖銳問題：在香港做任何事，始終有一個租金昂貴的問題，這會阻礙香港文創發展嗎？怎樣解決？張信剛先生舉例說，從前他任城市大學校長時，又一城商場給予一葉堂書店享有特惠租金。似乎不是沒有可行方法，只是沒有實際而持續實行。

（如欲閱讀全文，可選擇明報月刊iPad版，或到各大書報攤購買。）

（作者為本刊特約撰稿人。）

文章回應

回應