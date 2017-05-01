我的「六七」記事　（潘耀明）

一九六七年香港發生了一場驚天動地的大事─「六七暴動」。

「六七暴動」是港英政府官方語言，在左派圈子裏稱「反英抗暴」。從這兩個命名，足見雙方各走極端，這也是這場悲劇的肇因所在。

彼其時，我是一位「無證記者」。說是「無證記者」，是因為那個年代，所有記者證均要向香港政府新聞處申領。不像今天，只需由所屬報館給予證件即可。

我所屬報館是一份午報，是「中間偏左」的報章。一直以迄，面目模糊，標榜「在商言商」，意喻不問政治立場。同類報章還有《香港商報》、《晶報》，是屬於所謂「第二陣線」的報章。「第一陣線」報章是《文匯報》、《大公報》、《新晚報》。「第三陣線」是《香港夜報》、《新午報》、《田豐日報》，這一陣線的報紙是小報型格，以底下層小市民讀者為對象。

第二、三陣線報章在「抗暴」中，很快受命宣布成立「反英抗暴鬥爭委員會」，及被「香港工委」勒令以新華社發播的新聞為每日報章的頭條，打出鮮明旗幟，讀者此時才恍然初醒，頗有受騙的感覺。結果是這些報章銷路一落千丈。我們的報紙從十三萬跌到四千份，最後關門大吉。

既然「左派陣營」的報章已表明立場，支援「抗暴同胞」，港英的一方─以戴麟趾港督為首的，也毫不客氣了，採取鐵腕政策。警察一見到左派記者便予以毒打，甚至拘捕。港英政府先下手為強，逮捕所謂「第三陣線」的三份報章的負責人，判監三年。據說，這不過是殺雞儆猴而已，逮捕行動陸續有來。①

此其時，「左派報章」（或謂「愛國報章」）風聲鶴唳。我任職的那份午報，更是亂了陣腳，老記者一概不願以身犯險，個個只呆坐在辦公室，不肯外出採訪。

某日，午報張老總倏地問我：小潘，你願意當記者嗎？我當時是一名校對，覺得機會難逢，誠惶誠恐地答應了。

張老總表明，我只是屬於「見習記者」，港英政府新聞處不會發記者證給我。換言之，我是「無證見習記者」，後果自負。

當年唯茲唯大的新聞是「愛國同胞」大擺土炸彈陣，最哄動的一樁新聞是防暴隊以直昇機空降「左派巢穴」北角僑冠大廈天台，地毯式搜捕「左派滋事分子」。

我每次出動採訪，採訪車司機怕出事，往往在離肇事地點老遠處丟下我。

我只好攥緊褲袋內的迷你攝影機，混入圍觀的人群中，偷偷地拍下「愛國同胞」放置的炸彈陣，並記錄炸彈專家何時到來和引爆炸彈時間，然後趕緊跑回採訪車返報館交差─在黑房內一壁沖曬新聞照片，一壁寫新聞稿。也許工作表現尚好，張老總很快擢升我為正式記者了。

「暴動」期間，我所屬的午報，還發生了一樁匪夷所思的戲劇性大新聞。且說當年香港商業電台一位著名播音員林彬，在他主持的節目天天罵「左仔」鬧事，被「愛國同胞」淋汽油活生生燒死，引起公憤。事後我們的午報頭條新聞報道十．一國慶，出現了以下字眼：「偉大領袖毛主席與最親密的戰友林彬副主席登上天安門廣場」，報紙竟然避過幾個的審核關卡而出紙，引起「右派報紙」大造新聞，說是林彬陰魂不散，借林彪還魂云云。排字工人振振有詞地說，「彪」與「彬」同是十一筆劃，同是「彡」邊，忙中有錯云云，張老總鐵黑了臉老半天，卻拿他們沒辦法。

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「六七暴動」已過去五十年，是蓋棺論定的時候了。它的導火線由工潮引起，外因是受文革極左思潮的影響而激發的，並演變成「敵我鬥爭」的極端行為，左派一方是由當時「香港工委」領導，採取暴力反抗；港英一方則禮尚往來，採取「以暴易暴」的鎮壓手段，使矛盾激化了。

它的平息，是背後雙方的大老闆─中英政府都不想事件進一步惡化，勒令各自鳴金收兵。「事件」最無辜的是這場風暴犧牲的民眾（包括警務人員）。

這場暴動的正面意義是，中方自此以後不再干涉香港內政；港英政府則採取更開放管治香港態度─包括擴大言論自由、大建公屋、成立廉政公署等有益於民生人心的措施。

注：

①周奕：《一九六七年的新聞自由》，本刊二○一七年六月號

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