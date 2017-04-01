新特首的未來挑戰　（劉銳紹）

林鄭月娥接受中央的委任狀，正式成為候任特首。她日後能否突破困局？除了看她的個人因素外，還有其他因素，不妨仔細思量。例如，她與現任政府的交接能否順暢？一般而言，應該沒有太大問題。但有些現象不妨觀察。

首先，林鄭月娥當選後馬上表示，重點工作之一就是修補社會撕裂，促進團結和諧。但言猶在耳，「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明等人第二天即被預約拘捕。從具體操作而言，現任政府有決策權，可以按法律和判斷採取行動，與林鄭月娥無關，但從拘捕的時間來看，卻無法避免外界議論，這會否對林鄭月娥的「和諧工程」製造不利氣氛？

其次，林鄭月娥在接受電台訪問時表示，她聽了各界關於TSA考試（現在稱為BCA）的意見，也感到今年五月的TSA可以暫緩。但她的話音剛落，梁振英隨即公開表示，現屆政府將如期進行TSA考試；如果取消，也是下屆政府的事。林鄭月娥事後只有表示，她不好影響現任政府的施政。兩人的意見放在公眾面前，雖然不是什麼碰撞，但同樣引起外界關注兩屆政府的交接問題。

誰人擔任「亞投行」代表？

其三，香港剛剛獲准成為「亞洲基礎建設投資銀行」的成員，是發揮香港優勢的一個環節。那麼，誰人擔任「亞投行」的香港代表呢？按理，這是梁振英任內的事情，他有委任權。不過，這個委任的有效期理應延續到林鄭月娥出任特首之後，然則梁振英會否跟林鄭月娥商量人選呢？目前無人知曉。

其實，「亞投行」香港代表一職有其重要性，既有金融操作的具體職能，也有其政治意味；它可以是實務職位，也可以是一種政治待遇。當然，兩種作用如能同時發揮，誠為美事。圈中人戲言，假如此人是在特首選舉中落敗的曾俊華，不失為一種選擇，這還可以真的創造和諧及用人唯才的氣氛；但任志剛也是理想人選，因為他是林鄭月娥的選舉團成員，也是北京接受的人。所以，如何考慮人選也是一種智慧。

其四，就新聞效果而言，林鄭月娥上京接受委任狀，理應是當天的主要新聞。同日，梁振英宣布防止「一約多伙」的樓市加辣措施，這也是重要新聞。兩者放在一起，從傳播學的角度看，將產生「搶頭條位置」的作用。果然，一些傳媒本來預定林鄭月娥接受委任狀是當天的頭條，因為這是預知的事情，但後來改為「加辣措施」。這是傳媒的自由選擇，無可厚非。至於梁振英為什麼選擇當天宣布「加辣措施」？也許是巧合，也許是及時之舉，沒有答案。不過，當天也發生地鐵嚴重事故，結果不少傳媒最後以此為頭條，成為巧合衝擊出來的頭條。所以說，毋須精心計算，一切按新聞規律。

其五，林鄭月娥競選時努力擺脫「梁振英2.0」的形象，不過，梁振英現在是全國政協副主席，位列副國級領導人，其職權也可以包括繼續關注香港事務。且看同樣是全國政協副主席的董建華，在有需要的時候就會用適當的方式放話。此外，也是全國政協副主席的前港澳主任廖暉，也可以繼續關心香港事務。關鍵在於：有沒有需要？是否合乎中央精神和指示？目前，無人能預知未來怎樣發展。

不過，雖然出現上述現象，但相信在中央的主導下，兩屆政府的交接應該沒有問題；日後林鄭月娥的工作，也是中央才有最大和最後的主導權。所以，暫時毋須擔心。

香港經濟的最後機會

至於林鄭月娥未來的其他挑戰，還是在實務之上。例如，她的組班工作能否順利進行？即使能夠組班，但是否有料之人？此外，經濟和民生仍然是一大問題。梁振英下台之前，還有一項重要工作，就是粵港澳大灣區規劃。用內地人士的話說，大灣區規劃也許是香港經濟的最後機會；如果這個機會也浪費了，香港日後的作用就更虛無飄渺了。所以，梁振英也鄭重其事，上月親往考察。

按現實情況，林鄭月娥也應該和必須重視這個「小型9＋2」的大灣區規劃，因為這與張德江主政廣東時的「大型9＋2」不同。後者是長江以南的九省加港澳，事實證明它是概念性的規劃多於可以實際操作的規劃；前者則是在廣東省內的九個城市加港澳，目前已具規模（去年GDP約為一萬三千億美元，是三藩市灣區的兩倍，已迫近紐約灣區），而且互補性強。還有，大灣區規劃連接「一帶一路」的海上絲綢之路，再輔以香港在「亞投行」內的角色，應該有所作為。

據了解，內地有關方面正嘗試把昔日「大型9＋2」的「三脫離」（與港澳民眾、與中小企、與金融以外的行業脫離），變成今天「小型9＋2」的「三結合」，即通過大財團參與大灣區規劃來帶動中小企參與，帶動金融以外的行業，帶動大灣區和「一路」的業務與港澳老百姓的關係；也就是說，要通過特區政府的協調，讓上述三方面結合起來，才有利於香港整體。這也是林鄭月娥應思考的重點之一。

很多人指出，如果政治氛圍不變，經濟和民生問題無從談起。這是實情，至少困難重重。不過，按現時跡象可見，也有一線曙光。例如，北京向泛民發還回鄉證，並安排立法會議員到內地訪問；建制派也擺出友好姿態，願作溝通的中間人。如果沒有北京高層的指示，相信不會出現這些現象。據了解，日後的「融冰行動」還會漸次推出，關鍵是各方能否靈活掌握。這也是我經常說的─互借東風，進退有度。

不過，北京也有界線，其策略是暫時不會重啟政改，因為這是它的難處，甚至死穴；而且，它也在觀察泛民的反應。所以，一切要考驗各方的政治智慧了。

（作者為香港時事評論員。）

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