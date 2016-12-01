更難預測的一年　（曾淵滄）

二○一六年是許多財金、經濟、政治專家，分析員大跌眼鏡的一年。六月英國脫歐公投的結果令所有政治觀察家跌眼鏡，公投結果公布後股市猛漲又令財金經濟專家跌眼鏡。到了年尾，美國總統大選又把事情重演一次，特朗普當選令政治觀察家跌眼鏡，其後美國股市不斷創新高更是令股壇高手也跌眼鏡──投票前，美國有股市專家還預言如果特朗普當選，美國股市會大跌百分之五十呢！

香港也是如此。二○一六年初，絕大部分的地產專家都認為香港樓價會大跌，有人預測跌三成，有人預測跌兩成，但是，代表香港樓價走勢的中原城市領先指數，則接近創出歷史新高，逼香港特區政府於十一月初再度推出打壓樓價的「辣招」，把從價印花稅稅率由百分之一點五至百分之八點五，劃一調高至百分之十五。原來的額外印花稅等仍然生效。但是，新的「辣招」推出後，樓價沒有下跌，依然上升。特區政府官員也只能自我安慰，如果沒有新的「辣招」，樓價升勢會更高更快云云。

二○一六年過去了，如何看二○一七年？

美國加息，香港加息？

二○一七年肯定是更難預測的一年，更多變數的一年。二○一六年十二月，美國聯邦儲備局決定加息零點二五厘，並預言二○一七年會加息三次。當然，聯儲局的預言不一定會完全實現，就像二○一五年十二月決定加息零點二五厘時，也預言二○一六年會加息兩次，但最後只加息一次。早在二○一三年，聯儲局已經預言要加息，結果接下來接近三年都沒有行動。其間，一直說要加息的聯儲局主席伯南克被奧巴馬「炒了魷魚」，換上更「鴿派」的現任主席耶倫。二○一六年美國總統選舉期間，特朗普曾經公開說要炒掉耶倫，因為他不滿意聯儲局遲遲不加息，這是否意味着特朗普喜歡加息？

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（作者為財經評論員。）

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