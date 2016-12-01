有一種茫然的希望　（鄭培凱）

剛才大家提到文革始於一九六六年，同年，《明報月刊》和《盤古》在香港誕生，一九七二年，我在美國參與《抖擻》雜誌，這也是香港辦的雜誌。文革時期，不論在香港和海外，文化人對於整個中國文化以及中國前景，都感到十分焦慮。可文化人不懂做其他事，只能辦報刊發表意見。文革，實際上是中國近百年來激進向前發展的歷程中，最極端的展現，也是一個終結。從晚清發展到五四，文化人試圖突破傳統文化的封閉結構，其間受到西方文化的衝擊，這可是生死關頭的衝擊；其後，共產黨掌權，不斷革命，把激進思潮推向極致。這一百年來，中國基本上強調的，就是富國強兵，救亡圖存，效法西方文化，以免亡國滅種。會上的前輩們都說，要反思，反思很重要，尤其是到了現在二十一世紀，我們終於有餘裕可以反思了。三五十年前，中國人連反思的意識都沒有。那時候的中國人只能急切思考，應該怎樣找一條活路。

中西傳統不同。春秋戰國百家爭鳴，在文化信仰上，繼承的是血緣關係的政治社會體系，這與西方以上帝為主，絕對神聖權威是不同的。中國講倫理、講人情、講禮教、講關係，幾千年來，這個血緣意識，並沒有完全中斷。中國人講人情是有道理的，中國人沒有絕對神界的上帝，亦沒有宗教戰爭，沒有信仰的絕對化，就沒有信仰的偏執或爭執。伊斯蘭教和基督教是同一個來源，現在為了耶和華和阿拉，不同教派卻拼個你死我活。中國卻從來都是政治掛帥的。

二十世紀初，蔡元培倡導用美育來代替宗教，是希望為中國文化精神的超越性找一條出路。我們的審美品味，文化修養的理解，本來是屬於精英階層所有，現在要慢慢教育大眾，涵養大眾。文學藝術的理解，審美的提升，與中國文化的精神出路息息相關。即使不懂藝術審美，也要懂得尊敬藝術。中國人現在富起來了，可是像土豪，沒有文化修養，沒有審美品味，也就沒有精神提升的規矩，沒有宗教儀式性的情操。這讓詩人徒感迷惘和感慨。怎麼辦呢？

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(講者為香港非物質文化遺產諮詢委員會主席。)

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