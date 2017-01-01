有傾向不等於已拍板：看特首選戰（劉銳紹）

下一屆的特首選戰逐步明朗化。至本文截稿前，胡國興、葉劉淑儀、林鄭月娥、曾俊華四人先後站到台前，宣布參選。此外，還有未排除參選的曾鈺成，以及聲稱參選的梁國雄，基本格局已成。

各方都在猜想：誰人會在這次「跑馬仔」遊戲中勝出？但我看北京眼前並不過於關心結果，而是關心過程。所以，用內地人士的話形容：「北京有所傾向，但還未最後拍板。」

北京擔心大財團

所謂「有所傾向」，明顯是傾向林鄭月娥，理由簡單而明顯。例如，林鄭的忠誠度一點也不比梁振英差，而且北京感到林鄭的忠誠度還要比梁振英純正。近年來，她不單在言論上表現出她內心怎樣想，還在行動上表示了她已完全「脫英（國）返中（國）」。單就這一點而言，林鄭絕對比曾俊華優勝。

此外，在工作能力方面，林鄭也得到北京的肯定，在市民中也得到一定程度的支持。而且，北京一直不擔心香港的經濟問題（因為北京可以給予扶持），但北京一直關心香港的政治問題。特首能否駕馭？會不會失控？就這方面而言，北京當然感到林鄭的安全系數較高，而曾俊華過去則表現得猶豫不定，甚至對北京的指示有點陽奉陰違。不過，即使曾俊華在上述問題遜於林鄭，但不等於北京一概否定曾俊華參選甚至當選。在中國政治文化裏，有一種「底線思維」；只要對方不突破自己的底線，北京也可以有商有量。所以，即使目前的跡象顯示北京傾向林鄭，但不等於北京一概否定曾俊華。經過上一次特首選舉「暗箭橫飛」的亂象後，北京已懂得作多手準備；萬一林鄭中箭下馬，曾俊華也不失為一個北京可以接受的人選。

北京還有一種聲音：即使曾俊華當選，他會不聽話嗎？他能不聽話嗎？只要看看他在競選宣言中多次表達愛國感情的行動，已應驗這句話了。北京人士還說：這就是他辭職一個多月後才獲北京批准的結果。北京放出了訊號，曾俊華難道一點也沒有感覺？不會吧！

其實，北京不是擔心曾俊華不聽話，而是擔心他背後的支持者，尤其是大財團。北京流傳的消息說，曾俊華參選不用掏錢，因為一切有人打點；那麼，誰在背後支持？大家心中有數。北京不想再出現富可敵國的局面，自然傾向林鄭多於曾俊華。當然，大財團也可轉為支持或影響林鄭，但北京感到林鄭受大財團的影響少於曾俊華，所以屬意林鄭多於曾俊華了。

葉劉委屈 胡官失焦 鈺成後備

至於葉劉淑儀，本來也有一定的機會，尤其在最初的階段，只有胡國興宣布參選和梁振英理應爭取連任的形勢下，葉劉的機會是看漲的；只要北京認清梁振英非常不受歡迎而北京又不會接受胡國興之下，葉劉的勝算就大了。可是，梁振英不爭取連任之後，忽然殺出一個林鄭月娥，一下子就把葉劉淑儀的希望掏空了。她後來接受訪問時眼泛淚光，是真的感到委屈。論忠誠度，她不比林鄭差，更比曾俊華高；論投入程度，她比林鄭和曾俊華都要好。林鄭只是在梁振英不連任之後才忽然轉軚，但葉劉則是二○○三年後臥薪嘗膽，負笈美國學藝，然後回港重新再來，可謂準備十足。但眼前形勢卻令她感到「芳心向明月，明月照溝渠」。

有些言論是對她不公平的。一些建制派人士收到「撐林鄭」的消息，於是胡亂放箭，質疑葉劉淑儀為什麼到美國深造，而不到北京深造？為什麼要師承美國民主派，而不是求教於中國「護法」？這些都是「義和團式」的語言。其實，北京也不一概否定葉劉淑儀，但「撐林鄭」的消息一出，階下群臣胡亂發炮，正反映中國政治的亂象，北京也難以調控。

再談胡國興參選。他最早宣布參選，給人的印象是要登上選舉平台，與梁振英辯論，批評梁的不是。這符合大多數港人的心願，所以支持他參選的聲音和關注度頗大。但後來梁振英不競選連任，胡國興慢慢失焦；這不是他的錯，而是新聞和競選的規律，令社會視線較集中在林鄭和曾俊華身上。不過，相信胡官會繼續努力，爭取泛民選委的支持。這裏有一點十分弔詭。本來泛民擁有三百多票，但林鄭、曾俊華和葉劉首先爭取的都是建制派選委的提名，泛民的提名只是次要；因為假如只有泛民選委給他們公開提名，也許無端被標籤，反過來會引起北京的猜疑和不滿。他們寧可在其後的不記名投票中得到泛民的支持，而不是在提名期間得到支持。這又增加了胡國興入閘的機會。

從總的形勢看，北京仍可操控一切，因為在現制度下，北京手上的牌多的是。它可以視乎形勢發展到那一個階段，然後隨手拿出那一張牌應付。目前，北京仍然最關注泛民會不會或能不能推舉出參選人。在截止報名之前，北京仍不放心；但假如泛民出不了參選人，也許北京就會讓建制派參選人有較大自由度的競爭。

據了解，北京除了公開提出四個標準（愛國愛港、中央信任、港人支持、有能力）之外，對建制派候選人還有三點希望：一是讓多於一位建制派人士參選，不應回復以前「一位建制對一位泛民」的局面，這樣會給人走回頭路的感覺；二是必須君子之爭，如果不遵守這個要求，北京可能作出「懲罰」；三是「洗乾淨才上台表演」，即把所有負面新聞去掉，或向中央完全交代，不要在競選過程中被人揭出來，令官方被動。

最後也要談談曾鈺成，至截稿時，他表示還未到截止報名之時，他不想把話說得太死。圈內人都理解他「身不由己」的處境，即使是後備的後備，也只能按「需要」謀定而後動了。

再看整體發展，香港的特首選舉已是第五屆，無論北京和香港各大陣營均已逐漸摸到一些政治現實的特點和規律，在「磨」中互動。只要努力「磨而合」，一起減少無謂的內耗，這也許是必由之路。

（作者為香港時事評論員。）

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