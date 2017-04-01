林鄭月娥是個怎樣的人？　（湯家驊）

林鄭月娥是個怎樣的人？這問題恐怕沒有絕對的答案，不同人可能有不同的看法和判斷。林鄭與我並非深交，淵源也淺，只可以從日常大家工作關係中作出個人的判斷。簡單而言，林鄭在當上政務司司長前，我確實不太留意到她。這是因為我在立法會時負責的政策範疇雖多，但卻很少跟她負責的工作重疊，直至她當上政務司司長，才有機會真正認識。當時我是立法會內務委員會副主席，每星期也必須與她見面一次，處理立法會運作和行政立法關係等問題。從那時開始，她才給我較深的印象。

林鄭不苟言笑是事實。但幾乎第一天開始，我便在她身上發現了一點自己的影子。我自少性格內向，加上家境貧困，差不多每天也要為生活操心，也許這也是年輕時不苟言笑的原因吧。也可能因為學業和事業過早有成，讓不少人認為我過於高傲，而我對跟隨工作的律師要求也非常高。不只一次全數刪去輔助我工作的律師或大律師給我的工作草稿；當時我的風格見稱於業內，也曾聞說有年輕律師因為我的批評和刪改令她難堪到哭了出來。但這一切從我參選開始便改變了。我學懂容忍，嘗試謙虛；雖然有人仍然認為我改變得不夠，但也有不少人認為我已變成另一個人。我不敢說經過選舉洗禮會徹底改變林鄭的性格，但我確實察覺到，她與我的經歷和轉變相近。

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（作者為民主思路召集人。）

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