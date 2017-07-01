林鄭月娥能否開好局？　（劉銳紹）

林鄭月娥上任特首剛一個月，正在創造施政的有利條件，包括努力推動民生工程，搞好經濟，創造較寬鬆的政治氣氛。按目前的氣氛而言，她是有條件開一個好局的，一來民眾有所期望；二來泛民也在觀察她的言行，某程度上願意配合；三來北京在這個階段不會對她太多掣肘。然而，當中也有不少炸彈和未知之數，關鍵還要看她的應變技巧，更重要的還是看北京的操控力度。

三年政治空檔期

先談有利的條件。第一，從務實的角度看，在未來三年裏，政治爭拗應不會太多，而且北京、港府和建制派也不想太多，因為減少政治爭拗才有利於林鄭月娥集中精力搞好經濟民生，逐步建立威信，再推動政治議題。所以，即使泛民不斷要求重啟政改，但官方可以拖到二○二○年才需要談二○二二年新一屆特首的選舉和政改方案，現在還有三年的空檔期。這樣拖下去，至少可以避免泛民透過重啟政改的討論，重新凝聚起來，並再度吸納民意作為與官方周旋的本錢。

此外，官方雖然不斷強調《基本法》二十三條要盡快進行本地立法，但也許這只是一種維持政治張力的手法而已，因為如果官方加快二十三條立法，即給予泛民一個重新凝聚社會反對力量的機會。除非官方自亂陣腳，急躁行事，否則先讓林鄭月娥搞好經濟民生，提高民望，視乎情況徐圖後計，才是官方的合理盤算。

第二，中共眼前的重點，就是下半年舉行的「十九大」，這對於習近平來說更是重中之重。香港如無突發事件或其他衝突，對他是最有利的。所以，暫時減少政治上的壓逼力，目標是經濟民生，應是北京目前的主要策略，間接也有利於林鄭月娥。

第三，習近平大力推動的「一帶一路」戰略，也面臨巨大的挑戰。據中國商務部的監察，由二○一五年開始大舉對外的收購和投資，已出現不少問題，例如虧損和不符合預期的比例佔六成或以上，而中國的外匯儲備也由四萬億美元跌至三萬億美元左右，當中有多少是藉着對外收購和投資而蒙混過關的黑錢，不得而知。所以，北京急需穩住局勢，必須多管齊下。措施包括：鼓勵甚至用各種誘因促使內地民營企業到「一帶一路」沿線投資，彌補官方資金的緊絀；此外，更需要借助香港的融資優勢，剛實施的「債券通」就是其中之一。因此，對於香港的政治爭拗，中央自然希望大大降溫。

上述都是林鄭月娥集中精力搞好經濟民生的有利條件，但會否一切順利呢？不見得。原因包括：一、前朝政府遺留下來的政治炸彈將會一個接一個地爆炸，其中一個已經爆炸，而林鄭月娥只有「硬食」，那就是四名民主派立法會議員被裁定失去資格。林鄭月娥雖然表示沒有計劃對其他泛民議員的資格進行司法覆核，但由於現時的覆核已使泛民失去在立法會內的關鍵少數否決權，遏制泛民的目的已基本達到；即使暫時不會再踢走泛民議員，也無法彌補這次牙齒痕。更有甚者，林鄭月娥認為這次事件是法律問題，不能把法律作交易。政府與泛民的緊張關係還未真正紓緩，就來一次大衝擊，預示雙方未來要搞好關係也會困難重重。

其實，林鄭月娥如果要處理得更好，也是有辦法的。內行人士都明白，法庭是根據證據和理據判案的，但拿什麼理據到法庭去，是一大要素。為免影響事態發展，這個問題暫且不公開討論，留待有關人士處理。

另一個炸彈是林鄭月娥要自己負責的，就是副局長的任命，其中最具爭議的是教聯會副主席蔡若蓮可能獲委任為教育局副局長。這與北京要切實推行國民教育不無關係，但際此風頭火勢，委任蔡若蓮可能適得其反，這正是政治與實務的混合體，不能只顧一點而忽略全局。

北京已看得很通透了

二、雖然林鄭月娥不斷顯示友好姿態，並凸顯她在經濟、民生、社會事務上的努力（例如上任五日後就到立法會，提早三十五億元教育經費的申請，要求問責官員多與各界溝通，到醫院視察流感高峰的醫療情況等），但這些行動都屬表層功夫，而且遠水難救近火，更未能對沖撤消議員資格的矛盾。即使泛民也願意顯示一些友好姿態，但遠遠未到建立互信的階段。

三、林鄭月娥雖然可以在經濟民生等議題上爭取中間民眾的支持，但在政治「死位」上仍將迴避不了諸多困難，因為這些問題不是她可以處理的，而是要看北京的態度。種種跡象顯示，北京對香港仍會採取「經濟鬆、政治緊」的策略，加上北京對台灣和香港之間的政治聯繫十分敏感，也會採取緊縮政策，並到了不用收斂和毫無顧忌的地步。此外，北京深知林鄭月娥無法超越雷池半步，又不懂「擦邊球」的技巧，連這種意識也沒有，她只有令自己不斷相信「中央的政策是對的和合理的」，直到她有一天如夢初醒為止。這也應驗了內地某些「專家」的一句話：中央選擇林鄭月娥的原因之一，就是她不了解中國。

單以劉曉波事件為例，已見林鄭月娥的政治智慧和能量有限。如果她懂得「擦邊球」的話，大可借助中央對她仍然信任（某程度上是利用）的時候，對劉曉波為中國爭取民主的初心表示肯定和敬意，對他的方法、某些言論和客觀效果則表示否定，但她絕對不敢，反映她是非常局限或自我局限的。（編按：林鄭月娥對劉曉波病逝，表示香港人非常有同情心，她亦都和香港人一樣，向劉曉波的遺孀和家人，致以慰問，並相信中央會以「合情、合法」的方式處理事件。）公務員出身的政治人物，有多少人能突破那種劃地為牢的自我封鎖呢？北京已看得很通透了。

（作者為香港時事評論員。）

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