梁振英「升呢」面面觀　（劉銳紹）

在上月的全國政協會議中，梁振英像坐直升機一般，獲增補為全國政協委員，隨即獲提升為全國政協副主席，一下子就「升呢」至國家領導人級別。坊間對此議論頗多，不妨稍作羅列。

一、為什麼北京要提升，而且快速提升梁振英？

建制派傳話說，北京欣賞梁振英在特首任內的工作，尤其是「反佔中」、「反港獨」等方面有貢獻。這說明梁振英忠誠落實甚至超額完成北京的任務，北京自然論功行賞。建制消息又指，北京知人善任，把梁振英提升到國家領導人級別，讓他在更高的層面繼續為香港服務，加強兩地的實務溝通。還有，北京認為對忠誠的人應該肯定和嘉獎，藉着提升梁振英而向其他人產生示範作用，令更多人凝聚在中央周圍，也是一個潛台詞。這些確是北京的想法，沒有錯。

但有不同的意見認為：北京看到普遍香港人（包括工商界和部分建制派）不滿梁振英的表現，讓他連任特首對日後北京治港也沒有好處，於是讓他「升呢」，這也是對他的一種補償。此外，在中國官場裏，用利益換忠誠，不足為奇。還有，讓他在卸任特首之前先行戴上國家領導人的桂冠，以便日後遇到「炒作追擊」時多一層保護。這樣對北京也多一層保障，事先設立「防火帶」，預防「山火燒身」；日後如有需要，大可實行「領導人級別的事情由中央管」，在某程度上也可以阻截境外的「炒作追擊」。所以，北京不忌諱梁振英的特首任期與全國政協副主席的任期重疊，也要及早讓梁振英「升呢」。但這就帶出下一個問題。

重疊與誰管

二、特首與全國政協副主席的任期重疊，有沒有問題？

認為沒有問題的人說：沒有條文禁止兩者的任期重疊，因此沒有犯規；而且重疊的時間只有數月，工作上還可以調動時間，相互配合，所以沒有問題。

不同的意見則認為，梁振英二○一二年三月二十五日當選特首後，在六月二十一日辭退全國政協常委職務；假如他在二○一三年三月全國政協換屆時才辭職，與他在二○一二年七月一日上任特首的重疊時間也只是數個月，為什麼他那時候要辭去政協常委職務呢？這間接說明當中可能存在角色衝突或其他不便，至少形象不好。如今，擔任全國政協副主席的任務肯定比常委更重，為什麼現在任期重疊卻說沒有問題呢？相比之下，把他「升呢」的保護作用是否比補償更大？不得而知。

可見，操作上可行而確實沒有犯規，但也許需要更詳盡的解釋才能自圓其說了。

三、假如真的是「國家領導人級別的事情由中央管」，或者只有中央才有權管，將引伸出什麼政治信息和效應？

無人能否定和制止北京的權力，跟着坊間會想：習近平強調要有政治規矩，那麼，「國家領導人級別的事情由中央管」是不是政治規矩的一部分？沒有人能給予答案，有了答案也無可奈何，不能改變現實，只會引出更多的猜想，並形成人民心裏的答案，不斷產生潛在和長遠的效果。

此外，香港廉政公署能否在「兩制」之下，按現行的、公示的制度跟進舉報，也是一個大眾觀察的角度。假如連這個程序也守不住，不知市民會怎樣理解「『一國兩制』不動搖、不走樣、不變形」呢？

且讓筆者暫離本文的話題，引述過去一些內地官員談及廉署的話。他們說，必須努力確保廉署的公信力，至少「程序必須要走」；較妥善的方法是：廉署依法和依例辦事，當事人也可以辯白，依法行使自己的權利，也許可以還自己一個公道，一勞永逸。但如果連程序也省卻了，這個結只會愈綁愈死，對廉署，對「兩制」，對中央也毫無好處。

忽然想起曾蔭權、朴槿惠和陳志雲。曾氏抗辯但罪成（仍在上訴中），朴氏不配合調查而罪成，陳氏抗辯而得值。民眾有不同反應，但至少普遍不質疑法律和法庭，只關注背後有否政治元素。這些足以引起思考了。

不能用先驗論看問題

四、梁振英「升呢」後將發揮什麼作用？會否成為「影子特首」？

這是沒有答案的問題。坊間有兩種看法：一是全國政協副主席是榮譽性的虛職，沒有實權，所以不礙事，例如高聲望的巴金；二是國家領導人有其職權，如想「發揮餘熱」，也有可乘之機。

在中國的政治現實裏，須看兩大因素：其一，當事人想怎樣？其二，上級想怎樣？或想讓他怎樣做？後者是決定因素，一切看利害關係。例如不爭功奪利的董建華，在中美關係上可以發揮某種作用，對港事務則按需要而發揮作用，但相信他沒有干政之心。日後梁振英會否有什麼作用？無人能說。全國政協主席俞正聲表示讓他「升呢」是「有工作需要」；至於有何需要，未見詳談，日後值得關注。

有人關心日後北京與梁振英的關係如何？我想，這完全不是大眾需要關心的問題。他們「糖黐豆」還是「水溝油」，與眾何干？唯一可以肯定的是，梁振英只會繼續忠誠，甚至更忠誠。外界有一種言論，經常引述前全國政協副主席令計劃和蘇榮出事的例子，這只反映一個側面、一種願望而已，而願望則未能影響現實。所以，一切只有觀察，有些事物不是視乎外界的反應或想像而發展的，不能用先驗論看問題。中國的事情從來就是一個鐘擺，有其常規，也有其例外。天曉得！

我從來感到，只有大家都經一事，長一智，才能推動中國前行，官方如是，民間如是。在前行的過程中如何興利除弊，則是更深奧的問題了。

（作者為香港時事評論員。）

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