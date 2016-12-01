梁振英的「原罪」　（湯家驊）

過去四年多，建制派不少人曾經問我：究竟梁振英的「原罪」在哪裏？為什麼泛民始終對他咬着不放？這問題的答案真的不知要從何說起。簡單而言，我個人並不覺得梁振英有什麼「原罪」，我只覺得以他的性格、視野及政治取態而言，他是一個極不適合在充滿着矛盾的「一國兩制」政治環境下當特首的人。但從泛民的角度，他的「原罪」可能最少有三：一、缺乏誠信；二、剛愎自用；三、好勇鬥狠。

由第一天開始，梁振英的誠信已被質疑。從說過「N屆都唔選」到曾蔭權卸任時硬闖特首選舉，他似乎早已把誠信兩字拋諸腦後。而事實亦是他任內所涉及的利益衝突確是遠多於過往任何一任特首：否認家中僭建問題、戴德梁行事件、西九文娛藝術區設計比賽的利益問題、否認經劉夢熊約見江湖人物、卡羅琳學院接納他兒子入讀、機場行李事件。每一件涉及疑似利益衝突的情況，他總是「忘記」或覺得「沒需要」作出適當的申報、澄清及以事實證明坊間的流傳並不正確。便是最近的「橫洲事件」，他也花了幾近兩星期時間，企圖推卸責任於其他官員而不果後，才公開承認是由他個人「統籌」橫洲發展規劃小組，在沒有公開諮詢及向市民交代下，「私下」把橫洲發展項目分為「三階段」。這些關乎誠信的敏感事件在這四年間不斷纏繞着他，影響他的管治之餘，也成為社會對他的最大指控。

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（作者為「民主思路」召集人。）

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