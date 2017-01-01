歷史的另一張面孔（上）：從白樺一本文革詩集看「七二○事件」（胡發雲）

半個世紀前的那小詩冊

近來，常有人談起當年的一部詩集——《迎鐵矛散發的傳單》，讓我驚異於那本薄薄的、印數只有兩三千的小冊子，在半個世紀後的今天，還有這麼多人記得。

文革五十周年前夕，朱學勤來武漢講學，主題是「七二○事件」，鑑於我是本地人，大體了解那個事件的基本過程和發生背景，便邀我同台對談。開講之前，我們交換了一些各自的資訊和看法，我說，文革結束之後，官方對這一事件的敍說與結論，是政治的，不是歷史的。我說，據我所知，文革爆發後，第一階段中受到整肅與打壓的大部分知識分子，包括胡風集團成員、右派分子、白專分子，以至喜愛文藝的工人、職員、大中小學教師，以及大多數武漢市的原住民，都是站在省市委、軍區和保守派組織百萬雄師的對立面的。我談到一些人，其中提到詩人白樺和他在「七二○事件」前後，反對暴力鎮壓而寫下的一批詩歌。這些詩歌在「七二○事件」剛剛結束之際結集出版，詩集名為《迎鐵矛散發的傳單》。朱學勤說，他七十年代初也讀到過這本詩集，當年，這本詩集從湖北輾轉流傳到河南，一個鄭州大學的女大學生受迫害躲到蘭考，悄悄帶一本《迎鐵矛散發的傳單》。朱學勤當年僅十七歲，在蘭考鄉間的油燈下誦讀那些滾燙的詩句，內心如受電擊。將近五十年過去了，他還不能忘懷其中的疊句，曾對台下的學生脫口吟誦—「我也曾有過你們這樣的青春，那時的戰友就像今天的你們……」。

在其後一段時間中，又有幾個外地友人—包括遠在海外的詩人高伐林，也跟我談起這本詩集。他說，在某種意義上說，是那本詩集，讓他走上寫詩的道路。

據我所知，這是文革中，由群眾組織自行出版的唯一一本個人詩集，也是唯一一本直接書寫文革事件的詩集。作者當時還是一名摘帽右派兼反革命黑幫分子。

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