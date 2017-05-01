歷史的真相就在眼前：回應西門丁文章　（梁慕嫻）

《明報月刊》一月號發表西門丁文章《電影〈五月〉工作雜感》，記述他為拍攝電影《五月》做資料搜集工作的感想。這部電影是由石中英成立的三俠影業公司籌拍，以「六七暴動」為背景的愛情故事。

文章中，西門丁提出許多似是而非，沒有答案的問題：「事後中國政府不提，英國政府不提，導致新一代完全不知道香港曾經發生過此一社會運動」；「五月風暴到底是反英抗暴，還是左派暴動」；「五月風暴到底是香港土共擅自發動的或是有中央領導另懷目的而私下指使北京派駐香港的幹部掀起的」；「真相到底如何目前難以查清楚」等等。本人認為，誰是「六七暴動」的領導者、組織者才是問題的關鍵。筆者願以親身經歷， 證明「六七暴動」確是中共在香港的地下港澳工委所領導和組織的，為西門丁找出答案。

文革的境外延伸

有評論說，「六七暴動」實在是中國文化大革命的境外延伸，是非常正確的。所謂延伸即是中央文化革命小組的指令一脈相承直達香港，讓香港與文革聯繫起來。

早於一九六二年，毛澤東主持黨八屆十中全會作了關於階級形勢的報告，提出「階級鬥爭必須年年講，月月講，天天講」，發出「千萬不要忘記階級鬥爭」的號召。一股戰鬥的陰風，一陣緊接一陣，吹遍神州大地，毛澤東已經奏起那文革的前奏曲。一躍而為中國第二號人物的林彪，為了攀登權力高峰，找出一條利用鼓吹對毛澤東個人崇拜的捷徑，有步驟地推崇毛澤東思想，宣揚它是站在現時代的頂峰，一句頂一萬句，是全軍各項工作的最高指示。

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（作者為中共地下黨員，曾著有《我與香港地下黨》一書。）

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