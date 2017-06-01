港片廿年　身份糾纏：九七回歸以來的影壇變化　（石琪）

香港一九九七年七月一日脫英歸中以來，經歷改朝換代、世紀交替、金融風暴、沙士疫症，以至大遊行示威、佔中風波、街頭暴亂等重大政治紛爭，變化很大。香港影壇在這二十年的變動特別劇烈，甚至比其他行業更顯著。

其實早在回歸前，「九七大限」加上「六四衝擊」，已使很多港人充滿危機感，有些外國言論更預判「香港已死」。然而，香港經得起嚴峻考驗，整體來說至今仍然旺盛。二○○八年《時代周刊》還把香港與紐約、倫敦並列為「紐倫港」，認為是廿一世紀三大國際都會。

可是，「港片已死」或「苟延殘喘」或變為「迴轉壽屍」之論不停出現。事實上，港片由長期多產叫座變得低迷減產，由佔本港市場七八成而至僅佔一兩成，現已被荷里活片佔盡票房優勢，連固定港片院線也沒有了。正是一九九七回歸年，美國片《鐵達尼號》在香港狂收一億二千七百萬港元，遠遠拋離港片。目前全港最賣座電影頭十五名都是荷里活猛片，冠軍《阿凡達》高達一億七千八百萬港元，超過最賣座港片一倍以上。

本來港片仍保持華語片在香港最賣座冠軍，但二○一一年也被台灣片《那些年，我們一起追的女孩》以六千一百八十萬港元取代，直至二○一六年才被港片《寒戰2》以六千六百萬港元奪回「寶座」，不過同年韓國片《屍殺列車》更受歡迎，以六千八百萬港元成為香港歷來公映最賣座亞洲片。

雖然廿年來香港影市不差，明顯的是港人愈來愈不捧港片的場，流行「崇洋輕華」。奇在另一方面，港片不但未死，還打開中國大陸市場，使內地影壇「香港化」，對中國影市及影業突飛猛進貢獻很大，中港合拍片屢創前所未有的票房高峰，驚動國際。問題是中港合拍盛行，香港影人北上發展，亦使不少港人不滿港片「大陸化」，失去香港特色！

（如欲閱讀全文，可到「網上商店」購買下載版，或到各大書報攤購買印刷本。）

（作者為香港資深影評人。）

文章回應

回應