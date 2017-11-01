特朗普給中國崛起開綠燈？ （丁　果）

本來，國際媒體還在看笑話，謂「推特狂」特朗普在中國碰到習近平的「防火牆長城」，會否就此抓狂？誰知，特朗普在北京的兩天活動，竟然發出好幾個推特，無一不是感謝東道主的盛情款待，他跟第一夫人永遠銘記，甚至用了以往罕見的表情符號。狂躁的特朗普在北京變成了溫順的「老爺爺」，這讓西方一貫反對特朗普的媒體很吃醋。《紐約時報》和《時代》周刊紛紛打出大標題，謂「中國贏了」。這也難怪特朗普，雖然是不到兩天的實質活動，但卻受到了北京「帝王式」的超高規格接待，訪故宮，進中南海，在乾隆皇帝的辦公處舉行高峰會，這樣的奢華，根本不是特朗普接待習近平的私家海湖莊園可以比擬，也不是之前訪日時見到天皇的簡樸皇居可以相提並論。不僅如此，更令人瞠目結舌的是，在如此短暫的國事訪問中，特朗普竟然收獲了二千五百三十五億美元的商業合同，開創了國家元首出國訪問贏得商業合同規模的歷史記錄，被中方稱為是「奇跡」。

「帝王」待遇

特朗普上台後，在美國遭遇了無日無之的抗議，媒體的圍剿更是家常便飯，「通俄門」調查更讓他面臨可能被彈劾。不僅如此，由於他退出《巴黎氣候協定》，向盟國逼討軍事保護費，在經貿上要求公平，以至於他到歐洲盟國訪問的時候，不是跟他國領袖有語言對話上的衝撞，就是遭遇大規模的抗議，以至於他這個被稱為「世界上最有權力」的男人，而且又是一個如此自戀的商人，感到無比的委屈和彆扭。甚至在白宮內部，隨着凱利將軍擔任幕僚長，進行了「軍事化」的整頓，無形中又削了特朗普的權力。

但是，特朗普的亞洲行，讓他嘗到了在美國和歐洲完全嘗不到的權力滋味，也獲得了他沒有經歷過的外交成功。在某種程度上說，亞洲五國、尤其是中國，「挽救」了特朗普的聲望和執政效率。他在日韓等盟國的美軍基地上的講話，也可以窺視出他對戰後美國在亞洲的地位、尤其是軍事地位，有了更加深刻和真實的體會。

特朗普十一月八日從韓國進入北京，並立刻展開故宮的「朝拜」活動。這與前任美國總統奧巴馬二○○九年十一月十五日首訪中國相距正好八年。當年，奧巴馬開創了美國總統上任後一年內訪問中國的歷史，而以「逢奧必反」著稱的特朗普，在對華首訪的時間上，卻「蕭規曹隨」，延續了一年內就實現訪華的新傳統，顯然，不管是民主黨的奧巴馬，還是共和黨的特朗普，都已經體認到對華外交已經成為美國雙邊外交的重頭戲。當然，與奧巴馬首訪中國截然不同的是，特朗普面臨的中國領導核心，已經不是當年採取「韜光養晦」政策的胡錦濤，而是在中共「十九大」後握有可與當年毛澤東集權相比肩的習近平，且中國的外交路線已經從「韜光養晦」走向「奮發有為」的大國夢外交。同樣，與有諾貝爾和平獎光環的「鴿派」奧巴馬不同，強調「美國優先」的特朗普被劃為「鷹派」總統，因此，特朗普的中國之行，成為他此次十二天亞洲五國行的重中之重，他與習近平的「強強較量」，也成為國際媒體關注的焦點。

從整體行程安排來看，北京對特朗普的接待規格，不但超過奧巴馬的首訪，也超過了奧巴馬二○一四年走訪北京時習近平安排的「瀛台夜話」。

由上所述，亞洲各國雖然反對特朗普的貿易保護主義，但在對待特朗普的「外交」定位上，與歐洲截然不同。

特朗普五國行「劍指中國」？

雖然中國高規格接待特朗普，也給出了二千五百三十五億美元的「天價訂單」，但這仍然改變不了美國要防止中國成為世界超強的既定戰略。素來喜歡呆在特朗普大廈的特朗普，這次是他就任總統後，外訪時間最長、離家距離最遠的一次訪問。以七十一歲的高齡走訪亞洲十二天，風塵僕僕跑日韓中越菲等五個亞太國家，參加在越南舉行的亞太首腦峰會，其戰略目標的中心點乃是中國，其餘都是為制衡中國崛起、防止中國取代美國成為亞洲老大所做的外圍工作。

特朗普選擇首站停留日本，而且故意安排女兒只訪問日本而不陪同訪華就是一個明顯的動作。伊萬卡在東京時高調亮相，穿和服與安倍共進晚餐，但卻在訪華中讓丈夫庫什納形單影隻。此外，在訪日期間，日本首相安倍晉三鞍前馬後「伺候」伊萬卡、特朗普父女，從基地外交到漢堡包外交、高球外交，表演一齣「兄弟情深」的景象。就安倍來說，要營造美國在東亞依賴日本的氛圍，但特朗普則知道這是政治作秀，目的是提升對中國討價還價的籌碼，這從特朗普在與安倍的共同記者招待會上脫稿演出，半開玩笑謂美國經濟好過日本，日本只能是「千年老二」，好不過美國，就可看出特朗普此行目標不在安倍，而在習近平。事實上，朝日新聞等日本媒體都承認，不管安倍如何搏命演出，在經貿問題上，日本沒有任何牌，絕對不是中國的對手。

國際輿論關注特朗普訪華有三個層面，一個就是朝鮮核危機。金正恩不顧特朗普警告，正在準備可以核打擊美國本土的遠程彈道導彈的試驗，再不遏制，將為時太晚。第二個是針對中國對美貿易的巨額順差，找到解決貿易不平衡的問題，特朗普將這個議題視為是找回美國工作機會的唯一途徑。三是特朗普在否定奧巴馬時期的《跨太平洋夥伴關係協定》和亞太再平衡戰略之後，將提出新的亞太戰略，從而維持美國在這個區域的政治、經濟、軍事、外交等的霸權。

最明顯的顯然是所謂新的亞太戰略，那就是正在被各方津津樂道的「印太戰略」藍圖。在訪日第二天，即十一月六日，特朗普在與安倍的會談中，提出要與日本等盟國合作，實現自由開放的印度洋─太平洋戰略構想。特朗普之所以在東京正式提出這個新戰略，有兩個原因：一是給安倍一點「知識產權」費用，因為這是從安倍「聯印制中」的外交策略上借鑑來的「新思維」；二是說給北京聽的。因為自從宣布退出全球化運動的領導角色，特朗普堅守「美國第一」的原則，對美國的全球戰略和區域戰略都相當漠視，對歐盟、甚至《北美自由貿易協定》，也持坐視其崩解的態度。但是，特朗普作為生意人，深知要讓中國這樣的大國配合他的政策，必須要有「壓力策略」，這個只處於藍圖期的印太戰略，既滿足國際輿論和美國內部要求白宮有「新亞洲戰略」的期待，又可以對付習近平強力推動的「一帶一路」全球戰略（兩者在涵蓋的區域上有重合）。這個印太戰略的軍事目標，顯然是要形成以夏威夷─澳洲─日本─印度為連接的弧形包圍，不讓中國走出第一島鏈。

習近平軟性突圍

《紐約時報》在特朗普登陸北京那天（八日）發表評論，標題就是「特朗普將全球領導權讓給中國」，有的媒體更對比習近平和特朗普權力孰大，認為習近平在中共「十九大」後權力登上頂峰，但特朗普在美國的權力日漸弱化，在全球也缺乏領導風範。不過，北京並沒有被這些廉價的「捧殺」迷惑住，而是採用「以柔克剛」的軟實力，用可以讓特朗普即刻受惠的經濟手段來穩住他，讓中美關係更趨穩定。

習近平在特朗普上台後，就開始建立跟他的私人關係。通過多次的面對面高峰會和電話溝通，雙方建立了不會「擦槍走火」的信任關係，以至於特朗普說出了習主席是他最為尊重的大國領袖。不僅如此，北京也把特朗普拿來的外孫女講中文的視頻廣泛傳播，把她打造成為中美關係的「新明星」，讓「外公」特朗普高興，並以此軟化中美國民之間的緊張情緒。

此外，北京看到，由於日本經濟衰落，安倍除了哀求特朗普不要在經貿上對日本逼得太緊，根本無法在經貿力量上給特朗普輸送實惠。相反中國可以動用數以千億計的經貿紅利，讓特朗普虛化印太戰略，並解除中國推動「一帶一路」全球戰略的對抗。為此，在特朗普來京前，北京已經整理好之前汪洋副總理領銜與美國談判的「百日計劃」清單，並結合特朗普帶來的四十多家大企業和近三十位大公司執行官，開出了二千五百億美元的大單子。

至於在朝鮮核危機方面，北京也在特朗普到京前，強化執行聯合國制裁案的力度，並考慮到特朗普在國內政治環境惡化、甚至被彈劾的時候會鋌而走險對平壤動手，故而要想盡辦法延緩特朗普對朝軍事動武的「戰略忍耐期」，最好的辦法就是說服白宮，繼續以經濟制裁為主要施壓手段，逼迫金正恩走上談判桌。

北京就是用上述「三管齊下」的軟實力手段，讓特朗普在這次訪華中滿載而歸，巧妙地達成了雙贏的局面。特朗普在亞洲之行中嘗到了「世界領袖」的滋味，並對「中國模式」有了全新的認知。

（作者為本刊特約記者。）

文章回應

回應