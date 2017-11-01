特朗普訪華後的中美博弈　（馬　玲）

特朗普訪華後早已走人，但他雁過後留下的餘聲，還在中華大地迴響，有說「他開啟了中美蜜月」的，有說「美國圍堵中國的時代從此結束」的，有說「對特朗普不能存幻想」的，有說「出現了國際政治史上的一個轉折點」的，甚至還有人說「現在是中國說了算的時代了」。

在中國一片議論中，特朗普回到美國也沒沉寂，他返國第二天就亢奮地在華盛頓做了「重大發布」：「我的所到之處，這些外國東道主們都用無比熱情好客和尊重的方式來歡迎。」「他們表現出了崇高的敬意，這進一步證明，美國在世界上的信心和地位從未比現在更強大」。

但是，就在特朗普還沉浸在亞洲之旅的興奮中時，美國眾議院六名議員正「以人民的名義」要求彈劾特朗普。

特朗普訪華後中美關係又將如何走向，也值得探究一番。

整個兒就是奸商一枚

特朗普來到北京，享受了故宮為他個人大門洞開、禁入一切遊客的特殊待遇，在已停止使用一百多年的皇家戲台為他重啟唱念做打，這種超規格的「帝王」禮遇，讓喜形於色的特朗普頗有些受寵若驚。

此外，中國還送給他一份返回美國後大增面子的禮單，在他訪華不到兩天的時間裏，一舉簽下了二千五百三十五億美元的「歷史性」經貿大單。

特朗普一路發推文大加讚賞，多次用「難以置信」、「不可思議」來形容中國給他的印象，好似一下子變成了「中國迷」。

但是，特朗普到了越南後，在APEC上演講時隨即換了一副面孔，美國總統一以貫之的聲腔又回來了。

他說：「美國促進私有企業和創新精神，而其他國家則使用政府工業計劃和國有企業。他們無視規則，從遵守規則的人那裏謀取利益，造成了數不清商業上的扭曲，威脅了國際貿易基礎本身。這些行動使得我們一再失敗，傷害了我國以及其他國家的很多人。美國和許多其他國家被剝奪了工作、工廠和工業。還喪失了許多互惠的投資機會，因為人們不再信任這個系統了。儘管多年來他們不遵守諾言，但有人對我們說很快就會有公正和責任到來的一天。美國和印度太平洋地區的所有國家都在等着那一天的到來，但是那一天沒有來過。」

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（作者為本刊特約主筆。）

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