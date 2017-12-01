特輯：全球回顧與展望

著名文學家、評論家、翻譯家、本刊顧問余光中先生，於二○一七年十二月十四日上午病逝於台灣高雄，享壽八十九歲。余光中先生一九二八年十月二十一日生於中國南京，祖籍福建永春，著作繁多，包括詩歌、散文、評論、翻譯作品，達數十種。不少作品選入兩岸三地的教科書。余光中內戰期間隨家人遷居香港，於一九五○年到台灣定居。一九七四年余光中任香港中文大學中國語言及文學系教授，至一九八五年離港返台，出任台灣中山大學文學院院長，退休後居高雄。為紀念余先生，本刊組織特輯，邀余先生生前一眾友好撰文追思。

金聖華記二○一七年十月為余詩人慶生的經過，並於文末對詩人獻上美好的祝願；鄭培凱、黃秀蓮回首學生時代，憶念隨余先生學習之點滴，活現先生講學風采，其中黃秀蓮更披露了余先生臨終前住院之情況；而黃維樑一直從事余光中創作的研究，文中探討了余先生對死亡的看法，並肯定了余先生的文學與藝術成就；喻大翔訪港客座，因「沙田派」之相交而與余先生結緣，造就了三度邀往參與學術活動的雅事。五位作者筆觸細膩，款款動人。

本刊更獲余先生女兒余幼珊提供余先生最後遺作的二首詩，特率先刊出，以饗讀者。

余先生的不少詩歌、散文的題材與鄉愁有關，但願他在天國再沒有鄉愁的煩惱！

──編者

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