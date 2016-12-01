特輯：明月五十——中國文化的精神出路．酒會與晚宴．音樂會

慶祝《明報月刊》創辦五十周年，忽焉省悟，累年積月，這份屬於知識分子的刊物，勇於肩負嚴肅的文化使命，涵括許多寶貴內容。知名報人及作家查良鏞先生一九六六年在香港創辦本刊，內容涵蓋社會、歷史、文化和藝術等，走過五十年，不消說，本刊同人將秉持「獨立之精神，自由之思想」，一往無前走下去。

十一月一日，本刊在尖沙咀文化中心舉行慶祝酒會，更別開生面，邀請尤里．西蒙諾夫指揮莫斯科愛樂樂團來港演奏，繞梁三日，陳薩鋼琴演奏，人間哪得幾回聞？二日，浸會大學和本刊聯袂舉辦「中國文化的精神出路」研討會，十一位講者，其深刻的內容思想，必定成為大家的精神養份。「中國文化」，誠為本刊長期以來與眾作者、讀者努力不懈探討的議題。

月亮之下，恰恰有明報月刊編輯部，五十年來，關心社會和文化，刊載中國文化大革命歷史、香港回歸、中英談判等相關文章，不乏第一手資料。今年，我們絞盡腦汁組織特輯，邀請高手和專家撰稿，諸如文革反思、懷念楊絳先生、評說許家屯先生等，似可一讀。

一彈指頃去來今，每位曾參與明月工作的前輩和後來者，這刻，讓我們以兩句話互勉——

明月幾時有？

天心圓月自從容。

──編者

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