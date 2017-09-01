當年的罪證，今日的文物：丁酉之難倖存者的回憶　（胡顯中）

前幾年，結交了一位吉林大學校友。當年他曾經聆聽了一個重要人物的演講，經過了六十年的風風雨雨，仍然極有耐心地保存着這份講稿。不久前，他把這份講稿複印件送給我。打開一看，令我驚訝不已。這件「禮物」把我的思緒帶回到六十年前那些暴風驟雨、驚心動魄的日子，那個徹底改變我人生道路和生命軌跡的年代，那段令我刻骨銘心、終生難忘的歲月。

被收藏了六十年的舊文件

他給我的「禮物」是一九五七年七月十日由東北人民大學（吉林大學前身）校刊編輯室所編印的文字稿。題目是《讓我們在階級鬥爭的風暴中受洗禮》，副標題為：范政同志向本校全體同學所作的報告。

「范政同志」何許人也？時任長春市委宣傳部部長。他受吉大團委書記張德中的邀請，向吉林大學兩千多名師生做反右派鬥爭的總結報告。當其時也，范部長在台上口若懸河、談笑風生、妙語連珠。我在台下卻如坐針氈、無地自容，恨不得地下出現一條裂縫，讓我鑽進去躲避才好。

為什麼？不僅因為我已被全校師生大會批判過多次，是鐵定的「極右分子」，過街老鼠。更為難堪的是：這位范部長在報告中多次提到我的名字。當然，不是表揚，而是嚴厲的批判。

在這份文件的第二部分「資產階級右派分子是如何向黨、向人民進攻的？」其中第六頁有如下文字：「還有一個胡顯中……」、「胡顯中著《縱論國是，兼評鳴放》一文，並有舊體詞大字報數張問世。還替胡風大喊冤。」在該文件的最後部分再次提到我的名字：「李守恆、胡顯中……你們也應該總結一下，接受些教訓。記住：苦海無邊，回頭是岸，放下屠刀，立地成佛。」

（如欲閱讀全文，可到「網上商店」購買下載版，或到各大書報攤購買印刷本。）

文章回應

回應