看習近平對香港經濟的意見　（曾淵滄）

七月一日，中國國家主席習近平到香港主持香港特區第五屆政府就職禮，並用半小時發表了一篇演說。與過去所有的中央領導的公開演說比較，這一篇演說可說是歷來最嚴厲的「訓話」。過去，中央領導人來到香港，在公開場合總是客客氣氣的講好話，多讚揚、少訓話，就算對香港特區政府的表現不滿，也只會用一些模糊的詞句表達。比方說對首任特首董建華，說要「查找不足」，但是卻沒有清楚說明「不足」之處；對第二位特首曾蔭權，說要處理「深層次矛盾」，但是也沒有點明「矛盾」之處。可是這一回，習近平很不客氣地說：「當前，『一國兩制』在香港的實踐遇到一些新情況新問題，香港維護國家主權、安全、發展利益的制度還需完善，對國家歷史、民族文化的教育宣傳有待加強，社會在一些重大政治法律問題上還缺乏共識，經濟發展也面臨不少挑戰，傳統優勢相對減弱，新的經濟增長點尚未形成，住屋等民生問題比較突出。解決這些問題，滿足香港居民對美好生活的期待，繼續推動香港各項事業向前發展，歸根到底是要堅守方向，踩實步伐，全面準確理解和貫徹『一國兩制』方針。」這一回，習近平很清楚的說明香港面對的四大問題，而在這四大問題中，習近平着墨最多的是經濟發展，很清楚的說明香港在經濟發展上所面對的問題，即：傳統優勢相對減弱，新的經濟增長點尚未形成，住房民生問題突出。

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（作者為財經評論員。）

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