空留紙上聲　（潘耀明）

弄文罹文網，弄文罹文網，抗世違世情。積毀可銷骨，空留紙上聲。 ──魯迅：題《吶喊》

命運是乖離的，特別是對中國知識分子而言，他們在歷次的運動中，永遠承受最致命的打擊，乃至身心俱裂。自古以來，中國知識分子大都奉行「學而優則仕」老規矩，他們永遠依附在政權之末。換言之，他們都是附庸政治實體的產物，脊骨從來直不起來的。中共黨史研究專家何方，從延安開始，一生參加革命，照他的話說：「我參加革命後，就已下定決心，把自己一切獻給黨，永遠做黨的馴服工具，所以此後多次挨整，都是逆來順受，從不計較。」①當年中國知識分子，大都懷有一腔熱情，追求革命、進步，以身報國，所以自願當「黨的馴服工具」。當黨的政策搖擺不定、甚至發生巨變，這些手無寸鐵的知識分子只好做犧牲品，為工農兵無產階級專政的對象，直到後來覺醒，不少已成了地下冤鬼或強弩之末，倖存者已垂垂老矣！最令人不解的是，這些堅決跟着黨走，自願當「黨的馴服工具」的知識分子，卻被他們的黨革到頭上來，被打成大右派、內奸、特務，甚至成了敵對階級──資產階級的走狗。何方在延安整風運動中已被打成「特務」，挨整了二十多年！單是上世紀五十年代一場反右運動，挨整的黨內黨外人士逾五十多萬人。在那個年代，包括黨外人士都是擁護共產黨，並支持共產黨鬧革命的愛國人士，他們都與黨內人士一齊遭殃，一起挨鬥。走筆至此，我不禁想起雨果的一句話：「命運是一個喬裝打扮的人物，沒有比這張臉更會騙人的了。」中國熱血的知識分子，難道不是被命運所騙所播弄嗎?！曾當過中國作家協會黨組書記的唐達成，晚年以口述形式完成回憶錄《唐達成文壇風雨五十年》，「展現的是一個中國知識分子人格裂變的慘烈景象」。②直到他彌留的時候還在病床上為「翻身」的問題而困惑而徬徨：「往左翻?還是往右翻?」「往右翻──」剛要往右翻，他後面的話才出口：「不妥當。」「想不想翻身?」「翻身。翻身想翻。」「往哪邊翻?左邊?」疑惑的目光。「右邊? 往哪邊翻?」「這是個難題。」③這正若合法國著名小說家馬丁．杜．伽爾所說的「政治使他不得不孤獨生活在虛情假意和猜忌的壁障後面。」

訂正：本刊上期（二○一七年九月號）《卷首語》第十行誤植「如攻打伊朗、捷克、敍利亞、阿爾及利亞等國家」，應是「如攻打伊拉克、敍利亞、阿富汗等國家」。特此更正並向讀者致歉。

①何方：《黨史真相》，二○一六年十二月，大山文化出版社

②③陳為人：《唐達成文壇風雨五十年》，二○○五年，美國溪流出版社

文章回應

回應