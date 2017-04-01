臨危受命，開創新局　（吳秋北）

林鄭月娥女士高票當選新一屆行政長官，可以說既是臨危受命，也是早有準備。說是臨危受命，原因她是在梁振英先生宣布不參選後才參選的；說是早有準備，是因為選特首此等大事，怎能隨意說選就選？沒有往績、沒有經營、沒有信任，怎能成事！

臨危受命豈是說說那麼容易。梁振英先生不連任的決定突如其來，林鄭女士在反對派獵巫式狙擊的艱難險阻下挺身而出。在反對派為反中央而反特首的思維邏輯下，只要任何有中央認受性、有可能成為特首的人，都會成為被瘋狂攻擊的對象。就在林鄭女士表明「重新考慮」參選時，反對派及其喉舌媒體即發動各種醜化和抹黑炒作，如此政治和媒體生態，沒有擔當和勇氣，如何能站出來競選！

說到早有準備，有云「機會是留給有準備的人」。林鄭女士在梁特首麾下，多年來盡心盡力輔政，積極扶貧，力推政改，妥善處理非法佔領等，都是更上層樓的準備。林鄭女士之有擔當，還可證諸取消強積金對沖機制的推進上。就兌現梁特首「逐步取消強積金對沖」競選承諾上，事情分別涉及財經事務及勞福兩個政策局（強積金條例由財經事務局管，有關對沖的長期服務金及遣散費屬僱傭條例，歸勞福局管），工聯會一直狂追不捨，可兩局就是互相扯皮、互踢皮球，儘管梁特首曾責成兩局跟進，奈何就是毫無寸進。但當林鄭女士在扶貧委員會要解決人口老化面臨的問題及強積金的弊端時，解決對沖問題便即擺上議事日程。現在特首《施政報告》上就取消對沖所定的方向，就有林鄭女士帶同勞福局長主動和工聯會溝通的推力。回頭看來，在梁特首不求連任下，人們不是應該慶幸有林鄭女士挺身而出嗎？

現在林鄭女士當選可謂實至名歸，以她的作風和往績，人們有理由相信她能帶領香港有新發展。只是新一屆政府也面臨着不少挑戰，人們也有理由期望林鄭女士也能一一克服困難。

（如欲閱讀全文，可到「網上商店」購買下載版，或到各大書報攤購買印刷本。）

（作者為香港工聯會理事長。）

文章回應

回應