與美國打一場「低稅戰爭」？　（曾淵滄）

稅務改革是特朗普最重要的競選政綱之一。本文執筆時，美國參眾兩院剛通過了終極稅務改革法案。之前特朗普曾說會在聖誕節前通過，當是一項送給美國中產階層的聖誕禮物。當然，對有錢人及企業來說，這份禮物價值更高。

上任以來最大的勝利

目前，美國參眾兩院，特朗普所屬的共和黨的議席比民主黨多，稅改法案不難通過，這是特朗普上任以來最重大的勝利。

這項驚天動地的稅務改革，是大大的減稅方案。企業稅將從百分之三十五減至百分之二十一，海外的利潤匯回美國所交的稅也從百分之三十五減至百分之十五，個人所得稅率同樣獲得調低。

一向以來，美國被認為是一個高稅國。美國企業、個人千方百計地避稅，避稅的方法之一，就是將盈利現金留在海外不匯回美國。將來，美國變成低稅國，估計會有大量現金由海外回流美國，所造成的影響非常大，隨時可以泡製出一場金融風暴。

過去許多年，西方政治人物都不敢倡議減稅，因為減稅被認為是政治不正確的，減稅最大的得益者是企業，是有錢人，窮人從來就不必交稅，減稅對窮人而言沒有任何好處，減稅使到有錢人更有錢，社會上的貧富懸殊會更明顯。但是，特朗普決定如此做，的的確確是一場革命。

美國減稅所產生的影響不單單是美國，也影響全世界。因為世界上還有許許多多的高稅國，高稅國會擔心美國減稅之後，資金流向美國。為了與美國競爭，高稅國是否也應該跟隨美國減稅？問題是，減稅後即刻出現的是財政赤字，誰來付這筆賬？

特朗普很樂觀

美國政府從來不擔心財政赤字。美國政府沒有錢可以隨時印鈔票，因為美元是國際通用接受的貨幣，可以想印就印，但其他國家就沒有條件隨意印鈔票。如津巴布韋就曾經出現過一張一萬億元的鈔票，但也不夠買一個麵包。

因此，當十二月初美國參議院一通過特朗普的減稅法案後，中國多家傳媒馬上發表文章強烈批評美國損人利己，打算發動「稅務戰爭」，逼其他國家也跟隨減稅，製造財政困難。

是不是真的有財政困難？特朗普很樂觀的說：減稅後企業利潤增加會增加投資，將來能賺更多，又會交多一些稅，投資增加，工人的工資也會上漲，就算稅率下降也會交多一些稅。個人而言，因為減稅，口袋裏的錢多了，也會多消費，使到企業賺更多錢，交多些稅……

（作者為財經評論員。）

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