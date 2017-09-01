被引出洞的兩種蛇：「鳴放」的兩個群體和兩條思路　（印紅標）

一九五七年春夏，從「鳴放」到「反右」，從恭請黨外人士幫助共產黨整頓脫離群眾的官僚主義、宗派主義、主觀主義「三風」，到「引蛇出洞」，將大批有識之士打成「右派分子」，投入煉獄，如同翻雲覆雨。

當年有五十五萬人被打成右派分子，四十餘萬人被定為「中右分子」、「反社會主義分子」，還有很多人被打成「地方主義」、「民族主義分子」等等。如此眾多因言獲罪者當中，多數僅僅是因為批評領導幹部的官僚主義作風，也有一些批評涉及「肅清反革命分子」運動等過往運動中的弊端及政策失當，少數人進一步將官僚主義作風聯繫到某些體制及基本制度。儘管尖銳的批評並不是要推翻共產黨，但仍然冒犯了諸多當權者，也超出了倡導「鳴放」的毛澤東的容忍限度，被當作敵人打倒。自此，黨外的批評被摧毀，只剩下歌功頌德，國家一步步走向深淵。

在六十年前的那場劫難中，批評者的社會身份和經歷有不小的差別，他們思想脈絡也不盡相同。

民主人士與青年知識分子

一九五七年在歷史上留下思想印記的人當中，可以看到兩個不同的群體，一是民主人士及高級知識分子，二是大學生及青年知識分子。

一九五七年五月初整風開始，中央統戰部舉辦多次座談會，邀請民主黨派人士、無黨派民主人士和工商業者參加。隨後，各地黨政機關、高等院校、科研機構、文化藝術單位也召開座談會。五月中旬，整風「鳴放」逐漸轉向「引蛇出洞」、「誘敵深入，聚而殲之」，準備反擊右派，從而繼續擴大座談範圍。中央和地方報刊以相當大的篇幅，報道了座談會的發言。

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（作者為北京大學國際關係學院教授。）

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