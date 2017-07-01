詩文不朽　精神不死　（丁東、邢小群）

二○一七年七月十三日十八時四十分，劉曉波博士在警方監控下與世長辭，年僅六十二歲。

六月二十六日，劉曉波身患晚期肝癌的消息傳出以來，一直是全球關注的焦點。從大陸到香港、台灣，從歐盟到美國國會，到全球一百五十四位諾貝爾獲獎者，各界人士紛紛發出強烈呼籲：讓劉曉波按照自己的意願選擇治病的地點，還他以自由。德國和美國的醫學專家也爭取到中國會診的機會，願意安排劉曉波前往德國或美國醫治。然而，這些人道主義的努力都不為中國當局接受。劉曉波英年早逝。噩耗傳出，舉世震驚，香港市民集會悼念，受到嚴格管控的中國大陸，微信上也出現了此起彼伏的悲悼之聲。

劉曉波，一九五五年生於吉林長春一個教師之家。中學畢業後下過鄉，當過建築工人。一九七七年考入吉林大學中文系，參加赤子心詩社，一九八二年考入北京師範大學，先後獲碩士、博士學位，留校擔任講師。一九八六年，他以《新時期文學面臨危機》轟動文壇。一九八九年在美國哥倫比亞大學做訪問學者時，胡耀邦逝世，中國發生學潮，劉曉波趕回北京，飛蛾撲火般投身其間。官方宣布戒嚴後，天安門廣場危機四伏，他約周舵、侯德健、高新共同到廣場絕食，在六月三日夜晚出面與軍方交涉，率數千學生從紀念碑撤出。

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（作者為內地自由撰稿人。）

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