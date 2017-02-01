鄧小平二十周年祭　（潘耀明）

相對鄧小平誕生一百一十周年、中共中央最高領導人親自主持紀念活動、並發表重要講話比較，鄧小平逝世二十周年，官方以至坊間並沒有舉辦大型紀念活動，只有零星紀念文章，令人感到納罕。

鋼琴家劉詩昆倒是寫了一篇悼念文章①，談到鄧小平與葉劍英肝膽相照的關係。劉詩昆曾是葉劍英的女婿，熟悉兩人的情誼。

文章特別提到葉劍英對鄧小平性格的評價：「小平這個人，被打倒了那麼長時間，一出來，一點也不畏懼和退縮，照樣大刀闊斧地幹，按照正確的原則和方向，該怎麼樣幹就怎麼幹，完全不怕他們（指「四人幫」一夥人」），不怕隨時射來的明槍暗箭。這個人從來是很倔強、很頑強、很堅強的。」②

鄧小平性格中儘管有不少局限性，但他具有磊落敢為的開放態度─起碼他不耍陰謀詭計，是令人敬佩的。

許多人以為，「實踐是檢驗真理的唯一標準」是鄧小平的創見，其實是採自早年胡適的見解。胡適在《胡適自傳》已經白紙黑字寫過這句話。鄧小平是以拿來主義轉為自己所用。

可見，鄧小平並沒有因人廢言（胡適是毛澤東痛貶的資產階級反動權威），也有其從善如流的一面。

老實說，鄧小平因具有「很倔強、很頑強、很堅強的」性格，在毛澤東的幽魂滿布中華大地，四人幫魔爪無處不在的險境之下，仍然能力挽狂瀾，以石破天驚的手腕，予四人幫及其黨羽雷霆一擊，創闢改革開放的新天地。這一重大歷史的的轉折，也只能落在鄧小平這種天不怕地不怕的狂飆式人物身上。

不少人詬病鄧小平鎮壓「六四」及伴隨改革開放帶來的各種弊病。毋庸置疑，作為鄧小平個人，有其歷史局限性，不能因後者的過失，像倒餿水一樣，連他的功勳也給倒掉。

鄧小平是第一個中共領導人，敢為毛澤東的功過下三七開評價─七分功，三分過─即使這一評定也大有拔高之嫌，但在中共全黨賦予毛澤東絕對權威底下，他是在中共黨內唯一破天荒地公開指出毛澤東也有過，並且對他一手領導的文革，給予徹底否定。

相反地，鄧小平對自己的評價倒是頗嚴格的。一九八○年二月二十九日，鄧小平在一次會議上說：「我們應該承認，不犯錯誤的人是沒有的。拿我來說，能夠四六開，百分之六十做的是好事，百分之四十不那麼好，就夠滿意了。」③同年八月二十一日，鄧小平在接受意大利記者法拉奇(Oriana Fallaci)的採訪時，又將這個「四六開」改了，說：「我自己能夠對半開就不錯了。但有一點可以講，我一生問心無愧。」④

試問在中國歷史上的領導人，有哪一個兼具這種恢宏胸襟、可以作如此深刻的自我省視？！

在官方的默許下，內地民眾近年掀起一股批判鄧小平「極右路線」的浪潮。《鄧小平時代》的作者傅高義(Ezra Feivel Vogel)指出，「許多人對今天的中國充滿抱怨，並且將此歸咎於鄧。然而，幾乎沒有人願意用今天他們享有的生活，和他們或他們的父輩在一九七八年十二月前所經歷的進行交換。」⑤

這是大實話。鄧小平無疑是一個時代的開創者，歷史將會公證地給予客觀評價。

①②劉詩昆：《我為鄧小平送子彈》，《中國新聞周刊》，二○一七年二月十九日

③④《每日頭條》，二○一六年二月二十三日

⑤傅高義：《怎樣評價鄧小平》，BBC中文網，二○一四年八月二十二日

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