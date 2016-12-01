錢不是問題：中國文化藝術輸入海外之困局　（左貞觀）

目前，中國已經成為世界第二經濟大國，隨國際上各種文化交流交融日益頻繁，文化在綜合國力競爭中的地位越來越重要。要從經濟優勢轉化為文化優勢，要讓世界知道我們、理解我們，要弘揚中國文化，首先要做的，就是對海外文化和價值觀的認識和理解。

投入不副實際效果

有這樣一件事帶給我比較深的觸動：在國慶五十周年（一九九九）前夕，中央芭蕾舞團團長趙汝蘅和中演總裁張宇來莫斯科商談中央芭蕾舞團來俄羅斯演出事宜，使館把我也叫去商量此事。當聽到他們說要把芭蕾舞劇《紅色娘子軍》帶來俄羅斯演出，我趕緊阻止這一想法。當時俄羅斯正處於轉型初期，我很理解當時俄國人的心態：對繃腳、扛槍的女兵是會有反感的。我建議他們最好不要演全劇，而作為中國芭蕾舞歷史中有重要地位的一個作品，演出一個片段。中方接受了我的意見，只演了一個選段，改演了《黃河》，結果效果很不錯。

去年國內某藝術表演團體給莫斯科帶來了中國歌劇《木蘭詩篇》，歌劇以音樂會形式在克里姆林宮大會堂演出。在莫斯科演出的汪洋大海中，一個人們完全不熟悉的團體演出故事情節完全讓人感到陌生的歌劇，需要做大量廣告，結果票都是由大使館送出，幾千座位的大會堂只坐滿了一半，中場休息又有一半人離開。第二天我在網上想尋找媒體的反應，但一條短評都沒能看到。帶一個龐大的團體遠道而來，租下昂貴的場地和樂團，花費是可想而知的，但這樣的演出有沒有達到弘揚中華文化的目的呢？

還有這樣一件事，也令我記憶深刻。不久前有人來找我，說國內有一個四百人的業餘老年人合唱團想到莫斯科大劇院演出。我很驚訝，因為這是專門演歌劇的場地。連俄國那麼著名的紅軍紅旗歌舞團都不會想到要求在大劇院演出。我解釋說，我可以安排莫斯科最好的柴可夫斯基音樂廳演出。對方說：「他們非要大劇院不可，沒關係的，再貴也可以，錢不是問題，他們很有錢。」為此，我無言以對。

最近幾年，國內出現了一種風尚：只要有錢，就可以去租維也納金色大廳、去紐約倫敦租音樂廳演出。在國外只是音樂家達到一定的國際聲譽，才能被請到這樣的地方來演出。我們可以自己花錢，自己請自己。與其說這是弘揚中華文化，不如說很多人是為了滿足自己的虛榮心，以後，這些人就可以自豪地宣稱在維也納金色大廳演出過。花錢無數，得到的實際效果又如何呢？

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