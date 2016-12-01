關注中國文化　（張曉卿、周偉立）

學者為中國文化把脈 （張曉卿）

《明報月刊》創刊人金庸說：「我們堅持愛中華民族的文化，堅持愛國、愛中華文化這個中華。」「我們決不刊登暴力文字、暴力文章。」《明報月刊》五十年來堅持弘揚中華文化，堅決捍衛中華文化的純潔，這正是對當下繁囂社會的思想超越。

半個世紀以來，《明報月刊》所以堅持不黨不私、獨立、中立的方向，是因為我們希望竭盡所能發出時代真實的聲音，而不是被人為扭曲或人為美化的邪音俗調，所以，文化上的「價值中立」，是本刊所追求的價值理念！

記得浸會大學五十周年、《明報月刊》四十周年，我們也聯袂舉辦盛大的文化講座，當時講座的題目是「價值中立的文化空間」，各位嘉賓的真知灼見，引起極大反響，給人留下深刻印象。吳清輝校長曾發表了熱情洋溢的講話。十年後，迎來浸會大學六十周年、《明報月刊》五十周年的雙喜日子，我們再一次歡聚，令人感到特別振奮！今天，錢大康校長在百忙中出席了這次研討會，還有來自海內外的演講嘉賓、浸大師生和熱情的觀眾，充盈着熱氣騰騰的場面，令人感動。

當下世界處於混亂狀態，東西混戰、兩極分化，泛政治化、泛意識形態化，非黑即白或非黑非白，甚至蠱惑人心的言論甚囂塵上，泥沙俱下。我們似乎處於十字路口，大有中國文化何去何從之慨！在這個嚴峻的時刻，我們邀請了海內外十一位嘉賓，為「中國文化的精神出路」把脈，提出寶貴意見，相信對眼下的世道人心將大有裨益！

（講座主禮嘉賓為世界華文媒體有限公司執行主席、本刊社長丹斯里拿督。）

同賀明月金禧浸大甲子 （周偉立）

為慶祝明報月刊五十周年、浸大六十周年校慶，我們十分榮幸，邀請十一位著名文化人，作是次研討會。浸大為香港年輕人提供高等教育機會，為社會培養了很多人才，從事文字創作、新聞工作等，浸大致力於培養國際化公民，重視香港的優勢。中國文化是人類文化的重要部分，浸大的課程也有相應的安排，中國文化的出路，自然是眾人所關注的，我們希望本校為發揚中國文化，以及中西文化交融出一分力。明報月刊和浸大是老合作伙伴，十年前，明報月刊四十周年，浸大五十周年，聯袂舉辦「價值中立的文化空間」講座，十分受矚目。多年來，浸大的活動，如紅樓夢獎、國際作家工作坊等，明報月刊都大力支持，而饒宗頤國學院舉辦現當代名作家手稿書畫展，展出的正是潘耀明先生慷慨借出的藏品。

（講座主禮嘉賓為香港浸會大學副校長（教與學）。）

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