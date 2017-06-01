防「左」、防鬥：回歸二十年經驗總結　（劉銳紹）

彈指一揮間，轉眼二十年。香港回歸中國有何經驗值得總結？我由上一世紀八十年代初採訪和跟進中英會談、「一國兩制」的孕育、《基本法》產生過程，以至香港回歸後「一國兩制」的實踐，確實感慨良多。我想，總結不需冗長，只需精 要─防「左」、防鬥，這就是我的階段性總結。「一國兩制」仍在發展和探索中，盼能實現這「兩防」。

「不管你，不管理」

防「左」，主要是針對官方而言的，而「左」的一種表現是：遇到問題時沒有深入、理智、從多角度了解，很快就按照自己的想法和需要作出結論，跟着就單方面行動，不按主流意見而一意孤行；儘管偶然作出一些調節，但核心思維已變，導致偏差和愈來愈「左」也不自知。

具體來說，香港回歸初期六年，北京確實執行「一國兩制」，希望對台灣產生示範作用，吸引台灣統一。但二○○三年「七一大遊行」，五十萬人上街，北京大惑不解，到底是什麼原因？經調查研究後，理應進一步了解香港民意，因勢利導，但北京後來歸咎五大原因，除了特區政府管治失效、經濟下滑等因素之外，還包括兩點「致命傷」：一，認為傳媒「煽風點火，火上加油」，結論就是「要盡快控制傳媒」，導致後來不斷收購和收編傳媒，以為這樣就可以「減少噪音」；二，認為「外國勢力介入香港內部事務」，其實是把芝麻當作西瓜，以致防範工作愈來愈緊，後來更把「反對外國勢力」擴大至「反對外來勢力」，近年更擴大至「反對外部勢力」，把「愛國愛港的內部力量」以外的人都視為「外部勢力」或其代理人，「敵人」愈來愈多。

上述原因導致後來的政策改變，總的精神是：回歸初期的六年，中央管得少，以後要多管。這些話雖然沒有說出來，但從行動透露出來的信息就是，要跟香港人說清楚和必須做到：「一國」高於「兩制」；「港人治港」是「愛國者港人治港」；「高度自治」不等於「絕對自治」；不是「三權分立」而是「行政主導」；中央的管治權必須得到全面落實。近年來，《香港白皮書》內收緊「兩制」、全國人大控制香港選舉的「八三一」決定等，都是在這種「左」的思維下出現的。

還有，近年內地更出現「不管你，不管理」的傾向。「不管你」的意思是：香港人「冥頑不靈」，以後不管你怎樣，我行我素。一來因為台灣不相信「一國兩制」，毋須繼續「委曲求全」地演戲；二來因為大陸經濟起飛，不像以前那樣需要香港。所以，行動開始肆無忌憚。李波「坐洗頭艇返回內地」，肖建華「自動在香港消失」，都是在「不管你」而只管「我的需要」的情況下發生的。北京還有一名高官說：「回歸以來，香港人的腦袋還未回歸，那就創造既定事實，讓你們適應回歸。」這句話反映內地不少官員對「一國兩制」已失去耐性，他們認為已跟香港人說道理，但沒有效果，所以「不管理」，毋須再跟你說道理，幹吧。危機也在於此。

當鬥爭思維兩邊都有

至於「防鬥」，則是針對內地和香港兩地的「失智力量」。我說的「失智」，既指失去理智，也指沒有政治智慧。北京基於話語權和政權安全的角度，對香港的政策愈來愈「左」，但香港的回應方法也未必聰明。當然，按香港的自由鬆散狀況來說，不可能出現統一的理念和行動，自然各自為政，這個磨而不合的過程將會長時間持續下去，此乃無法規避的過程。所以，必然出現「失智」。

例如，有些人士按照自己對中國的「認識」，明知故犯，挑戰北京的底線。可能出現的效果主要有兩種：一是雙方互動，適當碰撞，逐步磨合，或許可以抬高北京的底線；二是北京借勢進一步壓低底線。如今證明，第二種效果多於第一種效果，官方上綱上線，把「本土」升級為「港獨」，把「社會抗爭」上升為「外部勢力在背後推動暴亂」。這些都是官方的鬥爭思維引發的，但必須承認，鬥爭思維兩邊都有，而這也是政治的必然元素。到底誰對誰錯？沒有標準，成功就是對，失敗也未必錯，因而強勢的往往成為主導，弱勢的繼續反抗，歷久如是。

從政治現實的角度看，即使北京的治港政策偏「左」，但香港的回應方法也毋須刻意偏右，藉以平衡北京的「左」，因為偏右也是一種鬥爭的思維，有時候甚至只是一種鬥氣。舉一個例，多年來北京拒絕與泛民接觸，民意指責北京較多；但後來北京從策略出發，與泛民偶爾接觸，但不少泛民人士卻認為「北京只是做戲，既無誠意，也無實質效果」，因而拒絕溝通。這個時候，民意反而又傾向北京。所以，必須進退有度，假戲不妨當真做，逼使戲假變情真。

對於「防鬥」的問題，我歷來主張，擁有公權力、主導能力的官方應該主動警惕自己，不要輕率地陷入「大家長」思維，認為有權在手，而且總認為「我對你錯」，跟着就藉「穩定、正義」之名，行私利或集體小利之實。多次事件證明，如果治港政策符合民意，中央的形象可以大大提升，例如不讓梁振英連任，就是典型例子；即使是簡單的跟泛民接觸（例如張德江最近來港與泛民見面），民意調查也反映中央可以得到民心。相反，硬招一出，中央威信馬上插水，萬試萬靈。

一些官員說：「順民意只會養慣香港人。」還說：「一切問題都是從實力上過度的。」這些話已反映他們的鬥爭觀念強，表面忠心為主，實際陷國家於不義。歸根結柢，防「左」和防鬥同等重要，望各方慎之。

（作者為香港時事評論員。）

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