預看「十九大」　（馬玲）

中共「十九大」將於今秋十月或十一月在北京召開。「十九大」之所以讓人們猜測不已，乃因中共中央政治局常委這個最高領導班子的新成員結構，決定着中國今後的命運和走向。

習近平作為中共總書記，已經掌舵中國整整五年，這五年，中國從內到外，確實發生了許多變化。

王岐山退與不退？

習王主導的大規模反腐，弄得官不聊生，「哀鴻遍野」；過去幾百個紅頭文章堵不住的公款吃喝，終於基本上戛然而止；中國喊了幾十年的軍改，到了習近平這裏，才動了真格；對日本、越南、朝鮮、印度等國的挑事，中國一改以前的忍氣吞聲，或大兵壓境或飛機滋擾，開始運用武力震懾。

改革開放近四十年來，中國過去一直是：對內摸着石頭過河，對外躲着石頭避禍。現在，隨着習近平權力的不斷聚攏，國內不再摸摸索索，時不時來個「霸氣側漏」；國外不再畏畏縮縮，越來越硬氣外露。

中國當下的兩件頭等大事，一是「十九大」，二是邊境事。

從當政者來說，如果把這張牌打好了，後面就會風正帆滿航自遠。

今年中共「十九大」召開時，除總書記習近平和總理李克強外，其他常委都到了退休年齡，張德江、俞正聲、劉雲山、張高麗必退無疑，但主管反腐敗的王岐山就要另當別論了，退與不退，儼然成了一個世界性的猜測問題。

作為習近平反腐集權的「打虎」臂膀，現年六十九歲的王岐山，不僅受「七上八下」的中共黨內規則制約，也被逃到美國的富豪郭文貴勁猛「爆料」衝擊，所以他是否留任，變得備受矚目。

有傳，七月二十六至二十七日的中共省部級高官專題研討班上，習近平針對「十九大」的局勢，口傳表達「四個不惜代價」，其中之一就是「中央將不惜代價保護陷入風口浪尖的高層領導」，被外界解讀為習近平力挺王岐山。

當然，現在說法有很多，真真假假，但不到最後時刻，誰也無法預測最後的結果，因為中共大會決定常委人選的突變，以前曾經不止一次出現過。

大猜特猜的全國代表大會

從中共「一大」一九二一年在上海召開到二○一七年「十九大」將在北京召開，這中間的九十六年，中共中央經歷了太多政治和人事的起伏跌宕。其間一次次的路線鬥爭，也往往在中共大會召開之前最為激烈。

過去，中共代表大會的召開沒有時間約束，總書記的擔任者也因為各種原因，換過一茬又一茬。

本來，中華人民共和國成立後，中央欲規範中共代表大會的召開機制。中共「八大」於一九五六年九月在北京政協禮堂召開。但有資料顯示，自從一九五八年的大躍進失敗導致毛澤東和劉少奇分歧後，為避免在中共「九大」的人事安排上陷入被動，毛推遲了「九大」的召開，隨後文化大革命爆發。

結果，中共「九大」拖到一九六九年四月才在北京舉行，而且開完以後餘波不斷，號稱被林彪和其同夥所謂「國家主席」一事攪了個波濤洶湧。

一九七一年林彪叛逃死亡的「九．一三事件」後，中共「十大」不得不提上日程。於是，一九七三年八月「十大」在北京召開，王洪文爆冷走到政治聚光燈下，成為毛澤東的接班人。

一九七七年八月十二日至十八日舉行了「十一大」。其後，鄧小平主政了中國的改革開放，與此同時，中共代表大會也基本走向五年召開一次的正常軌道。

「十二大」是一九八二年九月一日至十一日，「十三大」是一九八七年十月二十五日至十一月一日，「十四大」是一九九二年十月十二至十九日，「十五大」是一九九七年九月十二日至十八日，「十六大」是二○○二年十一月八日至十四日，「十七大」是二○○七年十月十五日至二十一日，「十八大」是二○一二年十一月八日至十一月十四日。

《中國共產黨章程》已經規定，黨的全國代表大會一般五年召開一次。

召開大會的時間雖然步入正軌，但常委人數的定奪依然是不透明運作，每一次大會之前都會令世間費勁腦筋大猜特猜，而且社會上經常飄着各種似是而非的謠言。

開創政治上的突破

習近平從二○一二年十一月坐上第一把政治交椅後，為了去除上屆留下了的「九龍治水」分權導致的分管獨斷遺患，五年來先後成立了一系列的領導小組，使得權力在不斷回歸類似毛澤東時代的集權核心。

改革開放後，中國曾經有過「黨政分開」、「政企分家」的呼籲和努力，但政法系統的周永康案，軍隊系統兩個軍委副主席案，一些省市第一把手案的爆發，都給了集權治理的正當理由。

中國雖然一直實行「黨領導一切」的政治制度，但現在顯然越來越強調黨威，強調核心，強調看齊。

這些都體現了對內對外的強悍，意味着對內與對外，「兩手都要抓，兩手都要硬」。

「十九大」之後，習近平將進入第二個五年任期，如果第一個任期通過諸多努力營造了一個可控的政治局面，那麼第二個任期應該會開創一個政治上有所突破的新局面。

「十九大」前夕做的三件事，更是讓輿論分析解讀多多：一是處理了有望進入「十九大」常委的重慶市委書記孫政才；二是習近平給省部級高官閉門訓話；三是建軍九十周年習近平在朱日和沙場閱兵。

「八一」閱兵時，習近平被軍委副主席范長龍稱為「領袖」和「統帥」。檢閱部隊時，以往都是檢閱者喊「同志們好！」官兵回答「首長好！」但這次官兵齊聲喊出的是「主席好！」

其實，在今年七月一日香港回歸二十周年之際，習近平檢閱駐港部隊時已經領略了「首長好」的改變。

一些人越來越感覺到，社會上毛澤東時代的一些現象和味道漸次濃厚，現在一些宣傳用語和政治約束也越來越出現回潮，因而有些知識分子擔心中國將翻版毛澤東的一些做法。

任何可能性都存在

看來，「十九大」期間，「習近平思想」很可能繼「毛澤東思想」後寫入黨章，讓中國重新籠罩思想的光芒。

這個最初發端於七月十五日中共新聞網的表述，來自隸屬於中組部的「黨建研究編輯部」，第一次出現了「習近平思想」一說。

「核心」、「思想」、「主席」這些說法，在「十九大」前接連推出，難免不讓人們從種種跡象上聯想，習近平可能恢復毛澤東時期的主席制。

「十九大」會否按慣例安排一個隔代接班人，也是國內外關注的焦點之一。然而請注意，迄今習近平表現出來的領導特質，其中就包括不願「循規蹈矩」，他要按自己的理念突破創新。

習近平今年六十四歲，作為中國頭號政治人物，他還很年輕，即使第二任期結束時，仍然不到七十歲，比他所有前任都年輕。所以，任何可能性都存在。

甚至有一種傳言，習近平下一步不僅將會採納主席制，取消中共中央政治局常委，還可能在制度上大刀闊斧，走向總統制。

提出了中國夢的習近平，顯然懷揣大抱負。那麼，他到底有志於在任上幹一番怎樣的事業，希望給中國留下怎樣的政治遺產，這些也許在「十九大」及「十九大」後的任期裏，能夠看出些許端倪。

（作者為本刊特約主筆。）

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