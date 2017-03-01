香港「一國兩制」再審視　（印紅標）

香港結束英國殖民統治，回歸祖國莊嚴神聖的時刻仍然歷歷在目，近年來發生的政治衝突卻令人憂心。反國民教育風潮、普選爭拗燃燒到「佔中」行動、新科立法會議員宣誓辱華風波，對抗行動一波跟隨一波。現實要求人們重新審視香港「一國兩制」實踐。筆者不揣冒昧從內地角度談談觀察和感想，以就教於方家。

主導權最終屬於中央

一九八四年，中英兩國就香港前途發表《聯合聲明》。中國政府宣布將在香港恢復行使主權，在香港成立直轄於中央政府的特別行政區，承諾在香港特區實行「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」，隨後制訂香港《基本法》，以法律形式規範 「一國兩制」的實施。英國方面則宣布將把香港交還給中國。很清楚，英國是把香港交還給中國政府，而不是香港地區及香港居民。順理成章的是《基本法》由中國全國人民代表大會制定、通過並頒布實施；雖然廣泛諮詢了香港各界居民的意見，但是《基本法》制訂者是中央的立法機構。這些事實表明：香港特區作為單一制國家的地方區域，其基本制度由中央決定，其高度自治權來源於中央政府的授權，而非香港固有。明確了香港在國家體制中的地位和權利來源，就有了分析具體爭議的根基。

（如欲閱讀全文，可到「網上商店」購買下載版，或到各大書報攤購買印刷本。）

（作者為北京大學國際關係學院教授。）

文章回應

回應